Политика
ГородовойПутин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.РБКвчера в 12:41
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Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
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Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Политика
Тимошенко призвала менять политический курс Украины
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 5 марта обсудят в РФ проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации, подтвердили в пресс-службе Кремля.
Футбол
Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу
Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2940 человек
Всего в мире подтвердили 90 926 (+1858 за сутки) случаев заражения. За пределами Поднебесной от коронавируса погиб 181 человек.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Политика
Путин высказался о несанкционированных акциях оппозиции
Путин напомнил, что по закону можно выразить свою точку зрения с помощью публичных акций, но получив разрешение на их проведение.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Технологии
Microsoft начала развёртывание новых иконок
В декабре компания Microsoft объявила о выпуске новых современных иконок для устройств под управлением Windows 10.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в один рубль
Главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина призвали объяснить жителям России, почему денежная прибавка к пенсии может составить всего один рубль.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Технологии
Компания Bauhutte представила кровать для геймеров
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Авто
Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda
Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.
Армия и оружие
СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков
Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Происшествия
В НАК сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Здоровье
«Фармасинтез» выйдет на рынок сердечно-сосудистых препаратов
Компания «Фармасинтез» 27 и 28 февраля 2020 года подала документы на государственную регистрацию 16 небрендированных дженериков, которые используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.