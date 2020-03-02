Политика

ГородовойГородовойПутин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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с чего всё началось

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБКвчера в 12:41

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Ректор МарГУ Михаил Швецов: «Социальная направленность Конституции – это самое важное»

Марийская правда03:39

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

РБКвчера в 12:41

Путин избавился от лазейки, уточнив пенсионную поправку в Конституции

Царьград00:58

Владимир Путин уточнил пенсионную поправку в Конституцию

Говорит Москвавчера в 15:08

Путин скорректировал в Конституции поправки о пенсии и МРОТ

URA.Ruвчера в 13:30

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

Lenta.ruвчера в 13:15

Гарантия поддержки уровня доходов: поправка Путина о пенсиях

REGNUM01:34
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Музыка

Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
РИА Новости 05:21
Авто

Haval построит в Тульской области завод по производству двигателей

Автостат 05:07
Политика

Тимошенко призвала менять политический курс Украины

Московский Комсомолец вчера в 07:08
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 5 марта обсудят в РФ проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации, подтвердили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 04:08
Футбол

Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу

Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Вести.Ru вчера в 06:32
Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Интерфакс 02:54
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2940 человек

Всего в мире подтвердили 90 926 (+1858 за сутки) случаев заражения. За пределами Поднебесной от коронавируса погиб 181 человек.
МР7.ру вчера в 23:08
Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Вести.Ru вчера в 00:45
Политика

Путин высказался о несанкционированных акциях оппозиции

Путин напомнил, что по закону можно выразить свою точку зрения с помощью публичных акций, но получив разрешение на их проведение.
Городовой 03:33
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество

Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение

Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Российская газета 05:02
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Биатлон

Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Телеканал 360° вчера в 16:42
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Эхо Москвы 03:02
Технологии

Microsoft начала развёртывание новых иконок

В декабре компания Microsoft объявила о выпуске новых современных иконок для устройств под управлением Windows 10.
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Экономика

Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в один рубль

Главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина призвали объяснить жителям России, почему денежная прибавка к пенсии может составить всего один рубль.
Evo-rus.com 05:02
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Технологии

Компания Bauhutte представила кровать для геймеров

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Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
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Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda

Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.
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Армия и оружие

СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Avia.pro 03:00
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Сестра Бузовой показала свою новую квартиру

Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Lenta.ru вчера в 10:35
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В НАК сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани.
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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
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«Фармасинтез» выйдет на рынок сердечно-сосудистых препаратов

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