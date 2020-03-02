Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

с чего всё началось

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Политика Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.

Космос Ученые из Алабамы предложили концепцию нового сверхсветового двигателя Ученые начали всерьез обсуждать одну из концепций двигателя для перемещения со скоростью выше скорости света, 1 марта сообщает ScienceAlert.

Политика Путин: Россия не желает с кем-либо воевать Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.

Здоровье В Крыму на коронавирус проверяют 50 человек По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из Китая.

Авто Белорусские тракторы: что нового? Более старый Беларус-1221 в качестве эвакуатора использовала белорусская ГАИ Снегоуплотнительная машина МСУ-2022 представляет собой трактор Беларус-2022.3, поставленный на гусеничный ход: такой движитель позволяет обеспечить давление на грунт всего в 0,319 кг / см2.

Общество Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.