Политика

ГородовойГородовойПутин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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с чего всё началось

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБКвчера в 12:41

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Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

РБКвчера в 12:41

Владимир Путин уточнил пенсионную поправку в Конституцию

Говорит Москвавчера в 15:08

Путин скорректировал в Конституции поправки о пенсии и МРОТ

URA.Ruвчера в 13:30

Путин предложил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Московский Комсомолецвчера в 13:23

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

Lenta.ruвчера в 13:15

«Не реже одного раза в год»: Путин исправил размытую формулировку об индексации пенсий

Царьградвчера в 16:46

Путин предложил поправки в Конституцию о пенсиях и адресной помощи

REGNUMвчера в 10:51
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Политика

Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике

Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.
REGNUM вчера в 19:52
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа вчера в 07:53
Авто

В России начались продажи кроссовера Kia Seltos

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня вчера в 08:54
Армия и оружие

Россия закрыла небо над Сирией для турецкой авиации

Красная весна 01 марта в 14:53
Космос

Ученые из Алабамы предложили концепцию нового сверхсветового двигателя

Ученые начали всерьез обсуждать одну из концепций двигателя для перемещения со скоростью выше скорости света, 1 марта сообщает ScienceAlert.
Красная весна 01 марта в 13:52
Политика

Путин: Россия не желает с кем-либо воевать

Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.
RuNews24.ru вчера в 03:37
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Происшествия

В Хабаровске экстренно сел летевший из Владивостока в Москву самолёт

Самолёт, летевший из Владивостока в Москву 3 марта, экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска.
REGNUM 00:52
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Культура

Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

Культуромания вчера в 00:24
Общество

Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным

Правозащитные организации воспользовались обсуждением проекта нового Кодекса об административных правонарушениях для того, чтобы потребовать (в очередной раз) отменить статью 6.11.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Овечкин заявил о намерении помочь Ковальчуку в адаптации

Газета.Ru вчера в 00:31
Наука

Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению

ToDay News Ufa вчера в 06:19
Технологии

Sony выпустит в 2020 году сразу две игровые приставки

По сообщениям источников, компания Sony презентует в текущем году целых две модели игровой приставки, а вовсе не одну, как полагалось ранее.
Территория новостей вчера в 22:30
Наука

Почему чайки так падки на объедки: новое исследование

Новое исследование британских ученых предполагает, что сельдевые чайки (Larus argentatus) предпочитают съедобные продукты, на которые пал выбор человека.
Популярная механика вчера в 13:11
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Москва 24 29 февраля в 16:23
Происшествия

В Бишкеке более 160 человек доставили в милицию после беспорядков

РИА Новости 00:28
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь вчера в 12:03
Общество

В Краснодарском крае запустят ипотеку под 2,7% в курортных поселениях

Россияне смогут оформить ипотечные кредиты под 2,7% годовых в курортных поселениях Краснодарского края.
РБК вчера в 02:57
Космос

Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135

Территория новостей вчера в 15:13
Общество

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2835

Новая коронавирусная пневмония в Китае унесла жизни почти 3 тысяч человек.
ИА Новороссия 29 февраля в 02:15
Здоровье

В Крыму на коронавирус проверяют 50 человек

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из Китая.
Севастопольская газета вчера в 04:05
Происшествия

Проректор СевГУ задержан по подозрению в получении взятки

Проректор Севастопольского государственного университета Владислав Большенко задержан по подозрению в получении крупной взятки.
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Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Хоккей

Гол Наместникова и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»

РИА Новости вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Данила Козловский поделился первым фото с новорожденной дочкой

Актёр поделился своей радостью. Данила Козловский теперь не только успешный актёр и режиссёр, но и счастливый папа.
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Авто

Белорусские тракторы: что нового?

Более старый Беларус-1221 в качестве эвакуатора использовала белорусская ГАИ Снегоуплотнительная машина МСУ-2022 представляет собой трактор Беларус-2022.3, поставленный на гусеничный ход: такой движитель позволяет обеспечить давление на грунт всего в 0,319 кг / см2.
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Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
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Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
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