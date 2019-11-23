Политика
News.ruПутин: словоблуды и конъюнктурщики предадут Россию
Политические популисты и пустословы, которые причисляют себя к «Единой России», легко могут предать интересы партии. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда единороссов.
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У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.
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