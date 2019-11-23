Политика
News.ruПутин: словоблуды и конъюнктурщики предадут Россию
Политические популисты и пустословы, которые причисляют себя к «Единой России», легко могут предать интересы партии. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда единороссов.
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У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.
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Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
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Авто
В России стартовали продажи Hyundai Sonata нового поколения
Восьмое поколение седана Hyundai Sonata появилось в российских шоу-румах корейского бренда.
Экономика
Китай и Япония избавились от гособлигаций США
Япония, которая последние несколько летявояласт самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
Политика
Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Политика
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском уникального оружия
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет.
Политика
Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Происшествия
Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, погибла его жена
По предварительным сведениям, мэр города Тулуна Юрий Карих, который ехал в машине с супругой, врезался на автомобиле в грузовик.
Здоровье
Малышева рассказала о признаках болезни Заворотнюк
По данным издания, Малышева своей программе «Жить здорово!» подчеркнула, что «диспансеризации по раку головного мозга нет».
Спорт
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Экономика
В Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса
Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.
Теннис
Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса
Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Политика
ОАК провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о проведении переговоров с Турцией о поставках пассажирских самолетов.
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla
Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Армия и оружие
«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел
Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
Политика
Новак сообщил дату очередной встречи по транзиту газа через Украину
Очередная встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и газотранспортного оператора Украины по вопросу транзита газа пройдет на следующей неделе, заявил 23 ноября российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией
Киевский предприниматель Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Технологии
Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе
Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Политика
Россия, по некоторым данным, могла сфальсифицировать доказательства вмешательства Украины в американские выборы
По их данным, информация о вмешательстве Украины в выборы президента США в 2016 году якобы передавалась сотрудниками российской разведки украинским и российским олигархам.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Футбол
Динамо — Ростов 1:1 (1-й тайм)
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.