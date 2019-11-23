У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.

Политические популисты и пустословы, которые причисляют себя к «Единой России», легко могут предать интересы партии. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда единороссов.

Экономика Китай и Япония избавились от гособлигаций США Япония, которая последние несколько летявояласт самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.

Политика Медведев пообещал сохранить советские льготы Ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет.

Экономика В Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.

Теннис Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

Политика Новак сообщил дату очередной встречи по транзиту газа через Украину Очередная встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и газотранспортного оператора Украины по вопросу транзита газа пройдет на следующей неделе, заявил 23 ноября российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Технологии Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.

Политика CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.