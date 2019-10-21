Политика

Obzor.ioObzor.ioПутин назначил Фадеева главой Совета по правам человека

Подтвердилась информация из соцсетей о предстоящем уходе главы Совета по правам человека Михаила Федотова – сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на место Федотова Валерия Фадеева.
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с чего всё началось
Другим своим указом Путин изменил
 структуру СПЧ, исключив из него экс-главу Михаила Федотова, Евгения Боброва, Павла Чикова, Илью Шаблинского и Екатерину Шульман.
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Lenta.ru 18:52
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
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Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года. В журналистском сообществе известен как главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий программ «Первого канала», в том числе итогового воскресного выпуска программы «Время».
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