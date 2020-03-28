Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Президент подписал указ о начальнике Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
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Путин освободил Андрея Липова с поста главы управления президента по развитию IT и связи

ТАССвчера в 13:23

Путин сменил главу управления Кремля по развитию ИТ и связи

РБКвчера в 13:03

Липов освобожден от должности начальника управления президента по IT

РЕН ТВвчера в 12:04

Путин назначил главу Управления президента по развитию IT и связи

RT на русскомвчера в 12:15

Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи

Комсомольская правдавчера в 12:08

Путин заменил Липова Матвеевой

Вести.Ruвчера в 12:30

Матвеева назначена начальником управления президента по развитию ИКТ

Известиявчера в 12:04
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Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru вчера в 12:06
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В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru вчера в 04:32
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В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

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Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

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Московский Комсомолец 27 марта в 16:56
Политика

Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:58
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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
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Вылечившаяся от коронавируса Куриленко рассказала о болезни

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Газета.Ru вчера в 14:45
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Megaobzor.com 27 марта в 12:26
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

РИА Новости вчера в 21:24
Футбол

«Барселона» хочет договориться с игроками без юридической процедуры сокращения зарплат

Цель клуба – достичь согласия с футболистами в вопросе сокращения зарплат, чтобы не пришлось задействовать ERTE как юридический инструмент.
Sports.ru вчера в 20:20
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Происшествия

В Пензенской области загорелась кровля завода древесных плит

Газета.Ru вчера в 23:57
Транспорт

Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина

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Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Рифей-Пермь вчера в 02:59
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК вчера в 20:53
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Наука

Коронавирус становится неопасным при повышенной температуре

Экономика сегодня вчера в 16:25
Футбол

Невилл предложил сильно продлить трансферное окно в Англии

Сегодня экс-защитник «Ман Юнайтед» Гари Невилл предложил руководству Премьер-лиги план действий в условиях пандемии коронавируса.
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Космос

Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
РИА Новости вчера в 20:38
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В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

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Газета.Ru вчера в 22:50
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В бундестаге раскритиковали санкции США во время пандемии коронавируса

Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса является неприемлемой.
РБК вчера в 00:12
Наука

Удалось омолодить ткани человека с помощью белков стволовых клеток

Ученые с помощью белков и других сигнальных молекул, аналоги которых есть в эмбриональных стволовых клетках, выявили способ омолодить ткани человека.
Goroday.ru 26 марта в 04:55
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro 27 марта в 22:32
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