Политика
Новый ДеньПутин сменил губернатора Еврейской автономной области
Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
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Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна временным исполняющим обязанности руководителя Еврейской Автономной области, а Игоря Кобзева - врио губернатора Иркутской области.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Армения 10:34
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Политика
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Общество
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Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Политика
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Политика
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США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Армия и оружие
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В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Происшествия
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В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
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Экономика
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