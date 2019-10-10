Политика
РБКПутин сменил трех начальников управлений в Кремле
Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Армия и оружие
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29
Индия намерена приступить к модернизации стоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ и приобрести у России 21 истребитель МиГ-29.
Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Кино
Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»
Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Единоборства
Тони Фергюсон: «Абдель-Азиз портит Хабибу жизнь»
Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»
Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».
Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
Экономика
Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO
В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой
Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
Хоккей
Величкин уволен с должности вице-президента «Металлурга»
После поражения «Металлурга» от «Адмирала» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ Геннадий Величкин был уволен с поста вице-президента магнитогорского клуба, сообщает «Чемпионат».
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Политика
Владимир Зеленский утратил связь с российскими артистами
Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.
Общество
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Происшествия
У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт
Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.