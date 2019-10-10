Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Политика Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".

Кино Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри» Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».

Политика Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Единоборства Тони Фергюсон: «Абдель-Азиз портит Хабибу жизнь» Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»

Политика Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».

Политика Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1» Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.

Экономика Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Происшествия Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.

Экономика Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо» Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.

Хоккей Величкин уволен с должности вице-президента «Металлурга» После поражения «Металлурга» от «Адмирала» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ Геннадий Величкин был уволен с поста вице-президента магнитогорского клуба, сообщает «Чемпионат».

Происшествия У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.