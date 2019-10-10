Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Футбол Сборная Бразилии сыграла вничью с Сенегалом Сборной Бразилии 13 октября предстоит сыграть с Нигерией. Матч также состоится в Сингапуре и начнётся в 15:00 мск.

Происшествия Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12 Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.

Политика Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.

Здоровье Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.

Экономика ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Политика Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.

Экономика Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.