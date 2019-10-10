Политика
РБКПутин сменил трех начальников управлений в Кремле
Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
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Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Коммерсантъ 07:04
Политика
Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США
Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.
Телеканал 360° 07:00
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Новую вертолетную площадку построили в Челябинской области
Вертолетные площадки для санитарного транспорта уже действуют в Катав-Ивановске, Миассе и Кунашаке, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Вечерний Челябинск 06:45
Футбол
Эмре Джан заявил, что несчастлив в «Ювентусе»
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Эмре Джан выразил недовольство количеством игрового времени в туринской команде в нынешнем сезоне.
Чемпионат 05:23
Политика
Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе
Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Политика
Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru 02:00
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 08 октября в 19:13
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
ФАН 06:43
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Политика
Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности в любой момент оставить свой пост, если население продолжит выдвигать соответствующие требования.
Комсомольская правда 04:05
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Газета.Ru 05:54
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Здоровье
Работу российских врачей захотели предложить мигрантам
В России захотели привлечь зарубежных специалистов, чтобы решить проблему нехватки врачей.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск вчера в 13:09
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Политика
В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни
Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
Известия 03:39
Финансы
Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год
Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.
Ведомости 06:08
Экономика
Медведев призвал отменить «банковский роуминг»
Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском 06:27
Общество
Город Дно признан самым матерящимся в России
Город Дно в Псковской области возглавил список самых матерящихся городов России.
Псковское агентство информации вчера в 08:01
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46