Политика

РБКРБКПутин сменил трех начальников управлений в Кремле

Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
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