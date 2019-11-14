Политика

МР7.руМР7.руПутин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ

Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды. Теперь, если законопроект будет принят Госдумой, то президент сможет сколько угодное количество раз оставлять ректора в должности.
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с чего всё началось

Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ

Одна из рекомендованных к принятию поправок снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.
ТАСС03:48

Подробнее о событии

Садовничий рассказал, что волнуется в связи с истечением срока на посту ректора МГУ

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В Госдуме поддержали закон, позволяющий оставить Садовничего ректором МГУ

Московский Комсомолец04:57

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

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Коммерсантъ04:57

Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего

РБК04:34

Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ

ТАСС03:48
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Экономика

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
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«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов

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Происшествия

Жительница Урала 11 лет держала взаперти троих детей

По предварительным данным, 55-летняя швея Дина Азизова подожгла дом после побега детей.
Газета Кемерова вчера в 01:11
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Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне

В Вашингтоне стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 14 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 14:45
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Происшествия

Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже

19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Алтайская правда 02:20
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Футбол

«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
РИА Новости 09:31
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Общество

Экстренно госпитализирован Армен Джигарханян, пишут СМИ

Актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, передает издание Mash.
Газета.Ru 09:22
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости вчера в 06:17
Волейбол

Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу

Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
РИА Новости 08:36
Политика

В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев

В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Игры

Закрытие Human Head стало сюрпризом даже для издателя Rune II

Спрос на Rune II в Epic Games Store «превзошёл ожидания» Ragnarok Game и даже после закрытия Human Head в издательстве не отказываются от планов выпустить проект в 2020 году на других ПК-площадках.
3DNews 04:26
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Технологии

Media Markt показала рендерные изображения PlayStation 5 и DualShock 5

Помимо самой консоли дизайнеры розничной сети создали рендеры и геймпада DualShock 5 Ранее «АСТЕРА» сообщала, что PlayStation 5 получит возможность отдельной установки SSD накопителя объёмом до 3 ТБ.
Astera 07:52
Гаджеты

Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch

Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Актуальные Новости 05:11
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
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Здоровье

Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают

Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Прецедент-Новосибирск 03:20
Политика

Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС (Союз стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где выступит на пленарном заседании.
Газета.Ru 07:54
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото

Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили 12 ноября в 21:32
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM вчера в 15:22
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика

Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ

Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Коммерсантъ 08:02
Политика

МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Московский Комсомолец 05:35
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