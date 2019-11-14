Одна из рекомендованных к принятию поправок снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.

с чего всё началось

Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды. Теперь, если законопроект будет принят Госдумой, то президент сможет сколько угодное количество раз оставлять ректора в должности.

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