Политика
МР7.руПутин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ
Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды. Теперь, если законопроект будет принят Госдумой, то президент сможет сколько угодное количество раз оставлять ректора в должности.
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с чего всё началось
Одна из рекомендованных к принятию поправок снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.ТАСС03:48
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