Президент России Владимир Путин предложил снизить налог на прибыль для IT-сферы до трёх процентов.

Путин снизил налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%

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