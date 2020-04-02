Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Первое обращение президента России к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции состоялось 25 марта.
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Подробнее о событии

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

ТАСС06:44

Путин выступит с новым обращением к россиянам

РИА Новости06:17

Путин готовит еще одно обращение к нации

Ведомости06:00

Путин вновь выступит с обращением к россиянам

Коммерсантъ06:03

Путин выступит с новым обращением к россиянам

RT на русском06:01

Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

РБК06:00

Владимир Путин выступит со вторым обращением к россиянам

Вести.Ru06:12
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом

Погибших теперь 30, а вирус выявлен в 76 регионах страны. Обновились данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России.
Om1.ru 07:00
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Музыка

Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов

Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Вечерняя Москва 31 марта в 13:20
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк показала фото повзрослевшего брата

Анна Заворотнюк показала фотографию своего повзрослевшего брата. Снимок девушка опубликовала на страничке в Instagram.
Народные новости 04:57
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о тестировании на коронавирус среди военных

Почти 4,2 тысячи тестов на коронавирус сделали в Вооруженных силах РФ, заразившихся нет, сообщается в Twitter Минобороны.
РИА Новости 02:49
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика

США купили у России медицинское оборудование

США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 06:43
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Комиссаров раскрыл Собчак правду о Бузовой: «Она на самом деле умная»

В передаче «Осторожно, Собчак!» наконец раскрыли главный секрет Бузовой: на самом деле, она умная.
78.ru вчера в 09:33
Общество

«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Rambler News Service 05:44
Футбол

Уткин: «„Зенит“ — империя зла, потому что клуб плевал на все законы»

«Зенит» — империя зла, потому что клуб плевал на все законы.
Sport24.ru 05:32
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию

Фрегат "Адмирал Горшков" ВМС России отправился из Североморска в Северодвинск на ремонт и модернизацию.
Вести.Ru 05:46
Политика

Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Газета.Ru 05:29
Экономика

Банкротами станут не должники, а кредиторы?

Кредитор не сможет обратиться в суд с банкротным иском в период действия моратория. Теперь это его право, но не обязанность самого должника.
Rusbankrot.ru вчера в 02:10
Общество

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК вчера в 10:44
Кино

Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
News.ru 05:53
Футбол

Сёмин отреагировал на слова Геркуса

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, сказанные в интервью «Чемпионату».
Чемпионат 06:06
Политика

США запускают масштабную антинаркотическую операцию

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Кино

Netflix закрыл сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером

Стриминговая платформа Netflix объявила о закрытии сериала "Вампирские войны", снятого по мотивам графического романа Джонатана Мэйберри.
Piter.tv 04:48
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Происшествия

162 пассажира прилетели 1 апреля из Таиланда в Иркутскую область

АиФ Иркутск вчера в 23:28
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.
Деловое.ТВ 04:08
Энергетика

Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке

Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Интерфакс 07:20
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Общество

Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей.
Lenta.ru 06:34
Экономика

Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок

В рамках товарных интервенций, Министерство сельского хозяйства России направит до 1,5 млн тонн зерна для реализации на внутреннем рынке, соответствующее сообщение размещено на сайте Минсельхоза.
Российская газета 03:09
Футбол

Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.
Газета.Ru вчера в 12:51
Политика

США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
Известия вчера в 18:44
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