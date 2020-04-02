Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Первое обращение президента России к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции состоялось 25 марта.

Путин выступит с новым обращением к россиянам

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