Коронавирус
RT на русскомПутин выступит с новым обращением к россиянам
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Первое обращение президента России к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции состоялось 25 марта.
Читать в источнике
Оценить2,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество
В России за сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом
Погибших теперь 30, а вирус выявлен в 76 регионах страны. Обновились данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Музыка
Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов
Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала фото повзрослевшего брата
Анна Заворотнюк показала фотографию своего повзрослевшего брата. Снимок девушка опубликовала на страничке в Instagram.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о тестировании на коронавирус среди военных
Почти 4,2 тысячи тестов на коронавирус сделали в Вооруженных силах РФ, заразившихся нет, сообщается в Twitter Минобороны.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Политика
США купили у России медицинское оборудование
США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Шоу-бизнес
Комиссаров раскрыл Собчак правду о Бузовой: «Она на самом деле умная»
В передаче «Осторожно, Собчак!» наконец раскрыли главный секрет Бузовой: на самом деле, она умная.
Общество
«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа
В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Футбол
Уткин: «„Зенит“ — империя зла, потому что клуб плевал на все законы»
«Зенит» — империя зла, потому что клуб плевал на все законы.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию
Фрегат "Адмирал Горшков" ВМС России отправился из Североморска в Северодвинск на ремонт и модернизацию.
Политика
Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Экономика
Банкротами станут не должники, а кредиторы?
Кредитор не сможет обратиться в суд с банкротным иском в период действия моратория. Теперь это его право, но не обязанность самого должника.
Общество
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Кино
Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой
Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
Футбол
Сёмин отреагировал на слова Геркуса
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, сказанные в интервью «Чемпионату».
Политика
США запускают масштабную антинаркотическую операцию
Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Кино
Netflix закрыл сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером
Стриминговая платформа Netflix объявила о закрытии сериала "Вампирские войны", снятого по мотивам графического романа Джонатана Мэйберри.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Происшествия
162 пассажира прилетели 1 апреля из Таиланда в Иркутскую область
Энергетика
Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной
Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.
Энергетика
Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке
Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Общество
Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей
На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей.
Экономика
Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок
В рамках товарных интервенций, Министерство сельского хозяйства России направит до 1,5 млн тонн зерна для реализации на внутреннем рынке, соответствующее сообщение размещено на сайте Минсельхоза.
Футбол
Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов
В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.
Политика
США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок
США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.