Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru". Обращение выйдет в эфир 2 апреля после 16.00 мск.

Путин снова обратится к гражданам России

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