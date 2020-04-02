Коронавирус
Газета.RuПутин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru". Обращение выйдет в эфир 2 апреля после 16.00 мск.
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Владимир Путин снова выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
РИА Пензенской области08:01
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Политика
В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил возможную отправку для США новой партии гуманитарной помощи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает ТАСС.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
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Накануне стало известно, что в Соединенных Штатах умерли за последние сутки из-за коронавируса 1374 человека.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
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Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Авто
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Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
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В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Кино
Робототехники из ИТМО стали героями фильма американского кинорежиссёра
Участники сборной Университета ИТМО из лаборатории робототехники снялись в фильме американского режиссёра-документалиста Марка Десены.
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Главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев находится в тяжёлом состоянии.
Общество
Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки
Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.
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Поклонники с радостью восприняли новость о том, что Лобода сменила имидж.
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Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»
Экономика
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Политика
Китай направил в РФ гуманитарный груз
КНР направила в РФ гуманитарный груз, сообщили РИА Новости в информационной службе Минпромторга РФ.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Общество
Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»
Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».
Финансы
Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты
Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Экономика
Fitch и Bank of America ухудшили прогнозы по глобальному ВВП
Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и один из крупнейших банков США Bank of America ухудшили свои прогнозы относительно динамики глобального ВВП в текущем году.
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти 15 апреля
Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
Здоровье
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Экономика
В марте работу в США потеряло более 10 млн человек
За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Общество
Здание оптового рынка в пригороде Парижа будет превращено в морг
В пригороде Парижа одно из зданий оптового рынка будет переоборудовано в морг, пишет газета Le Parisien.