Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru". Обращение выйдет в эфир 2 апреля после 16.00 мск.
Читать в источнике
Комментировать2,7K

Подробнее о событии

Второе обращение Владимира Путина в связи с коронавирусом

Коммерсантъ09:00

Путин снова обратится к нации

Lenta.ru06:01

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

ТАСС06:44

Путин выступит с новым обращением к россиянам

РИА Новости06:17

Владимир Путин снова выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

РИА Пензенской области08:01

Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

РБК06:00

Владимир Путин вновь обратится к россиянам

The Moscow Post06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил возможную отправку для США новой партии гуманитарной помощи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает ТАСС.
РБК 00:57
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
ТАСС 06:24
Здоровье

Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с эпидемией COVID-19

Накануне стало известно, что в Соединенных Штатах умерли за последние сутки из-за коронавируса 1374 человека.
Известия 08:10
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Авто

Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня вчера в 01:37
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Кино

Робототехники из ИТМО стали героями фильма американского кинорежиссёра

Участники сборной Университета ИТМО из лаборатории робототехники снялись в фильме американского режиссёра-документалиста Марка Десены.
78.ru 06:46
Происшествия

Главврач пермского онкоцентра находится в тяжёлом состоянии

Главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев находится в тяжёлом состоянии.
АиФ Пермь 06:37
Общество

Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки

Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.
РИА Новости 07:46
Общество

Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.
Комсомольская правда вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Поклонники с радостью восприняли новость о том, что Лобода сменила имидж.
Uznayvse.ru 07:05
Космос

Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»

Life.ru вчера в 21:32
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

РБК 08:36
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 05:49
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Политика

Китай направил в РФ гуманитарный груз

КНР направила в РФ гуманитарный груз, сообщили РИА Новости в информационной службе Минпромторга РФ.
Ореанда-Новости 08:21
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Общество

Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»

Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».
Коммерсантъ 08:48
Финансы

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Экономика

Fitch и Bank of America ухудшили прогнозы по глобальному ВВП

Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и один из крупнейших банков США Bank of America ухудшили свои прогнозы относительно динамики глобального ВВП в текущем году.
Саминвестор 08:39
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти 15 апреля

Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
IT-World вчера в 10:29
Здоровье

В России родился первый ребенок с коронавирусом

ТВ Центр 03:57
Экономика

В марте работу в США потеряло более 10 млн человек

За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Ведомости 09:09
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Общество

Здание оптового рынка в пригороде Парижа будет превращено в морг

В пригороде Парижа одно из зданий оптового рынка будет переоборудовано в морг, пишет газета Le Parisien.
Live24 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное