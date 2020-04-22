Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Газета.Ruвчера в 15:18

Уволен замглавы Следственного комитета

Российская газетавчера в 15:33

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Коммерсантъвчера в 15:20

Путин уволил заместителя Бастрыкина

РБКвчера в 16:04

Путин уволил заместителя главы Следственного комитета

Lenta.ruвчера в 15:18

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

РИА Новостивчера в 15:13

Путин освободил от должности замглавы СК - руководителя ГВСУ Александра Сорочкина

ТАССвчера в 15:08
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Гаджеты

Ускоритель EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming стоит $1450

3DNews 00:43
Здоровье

В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
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Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании

РБК 01:09
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Общество

Названы города Кузбасса, где выявили больных коронавирусом

ВашГород.ру рассказывал, что накануне специалисты выявили девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВашГород.ру вчера в 00:34
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Наука

Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса

Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств лопинавира и ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.
Известия вчера в 22:33
50
Здоровье

В Тульской области требуются врачи на зарплату в 250 000 рублей

В Тульской области требуются медицинские работники для лечения больных коронавирусом.
Первый Тульский вчера в 07:04
26
Общество

Чекушки водки начнут исчезать с российских прилавков с 1 июля

С российских прилавков может исчезнуть крепкие алкогольные напитки в бутылках менее 0,5 литра. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:33
Авто

Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах

Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00
15
Общество

В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
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Кино

Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
50
Общество

Электронные пропуски для автомобилистов введут в Новосибирской области

В Новосибирской области планируют ввести систему электронных пропусков, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире «Вестей Новосибирск».
АиФ Новосибирск вчера в 09:35
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
937
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,9K
Общество

Мантуров назвал три региона, не подавших заявки на средства защиты

Власти трех российских регионов не подавали заявок на получение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса.
Профиль вчера в 10:28
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Интернет

Яндекс запустил платформу для умных телевизоров. В основе лежит Android

Яндекс объявил о запуске мультимедийной платформы для умных телевизоров, которая позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
iXBT.com 02:37
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,4K
Здоровье

Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19

Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой помощи Склифосовского, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 02:30
1
Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 07:00
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число заражённых растёт

На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su вчера в 03:16
6
Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Здоровье

В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава

Московский Комсомолец вчера в 01:03
31
Происшествия

В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21 апреля в 00:39
7
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
12K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об одном обстреле со стороны ВСУ за сутки

"За 22 апреля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 01:57
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 21 апреля в 06:00
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