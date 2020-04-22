Политика
РИА НовостиПутин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Здоровье
В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Общество
Названы города Кузбасса, где выявили больных коронавирусом
ВашГород.ру рассказывал, что накануне специалисты выявили девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВашГород.ру вчера в 00:34
Наука
Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств лопинавира и ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.
Известия вчера в 22:33
Здоровье
В Тульской области требуются врачи на зарплату в 250 000 рублей
В Тульской области требуются медицинские работники для лечения больных коронавирусом.
Первый Тульский вчера в 07:04
Общество
Чекушки водки начнут исчезать с российских прилавков с 1 июля
С российских прилавков может исчезнуть крепкие алкогольные напитки в бутылках менее 0,5 литра. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:33
Авто
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00
Общество
В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Кино
Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»
Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
Общество
Электронные пропуски для автомобилистов введут в Новосибирской области
В Новосибирской области планируют ввести систему электронных пропусков, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире «Вестей Новосибирск».
АиФ Новосибирск вчера в 09:35
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Мантуров назвал три региона, не подавших заявки на средства защиты
Власти трех российских регионов не подавали заявок на получение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса.
Профиль вчера в 10:28
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров. В основе лежит Android
Яндекс объявил о запуске мультимедийной платформы для умных телевизоров, которая позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
iXBT.com 02:37
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Здоровье
Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19
Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой помощи Склифосовского, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 02:30
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заражённых растёт
На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su вчера в 03:16
Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец вчера в 01:03
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21 апреля в 00:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об одном обстреле со стороны ВСУ за сутки
"За 22 апреля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 01:57
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News 21 апреля в 06:00