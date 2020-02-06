Политика
РИА НовостиПутин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В частности, уволены начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.RT на русском09:42
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Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Транспорт
В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
Армия и оружие
На Синайском полуострове взорвали американский танк
Американский танк Сухопутных войск Египта был взорван на Синайском полуострове.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Кино
В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Происшествия
На ставропольскую мать-вегетарианку завели дело из-за истощения дочери
Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения
В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал идею предусмотреть в Основном законе создание в РФ территорий прямого федерального подчинения.
Общество
Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не найден
Среди россиян, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess в Японии, никто не пострадал от коронавируса.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Общество
Стивен Кинг обогнал Донцову по продаваемости в России
В 2017 и 2018 годах американский писатель занимал вторые строчки. В течение восьми лет лидером по продаваемости была Дарья Донцова.
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Общество
Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Общество
В Boeing 737 MAX обнаружена еще одна неполадка
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Кино
Вышел трейлер перезапуска «Пилы»
Вышел трейлер перезапуска хоррора «Пила» под названием «Спираль».
Технологии
В марте YouTube лишится классического дизайна
За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла свадьбу
В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.
Политика
Симонов рассказал, как закончится игра Лукашенко с Россией
Очередная попытка президента Белоруссии надавить на Россию в вопросе цен на нефть закончится, как всегда, громко распиаренной поставкой небольших объемов энергоносителей, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом.