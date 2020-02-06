Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.

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Политика Трамп назвал процедуру импичмента «адом» Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.

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Политика В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.

Футбол «Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.

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Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.