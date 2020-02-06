Политика

РБКРБКПутин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

РИА Новости09:34

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Газета.Ru12:33

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Известия10:02

Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС

Комсомольская правда09:58

Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС

Life.ru09:42

Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

RT на русском15:06

Путин снял с должностей четырех руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС

ТАСС10:08
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Политика

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Lenta.ru 14:44
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ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Ведомости 05:06
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Как сон стимулирует нашу память

Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
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Общество

Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин

РИА Новости 07:56
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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
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Политика

Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву

Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
RT на русском 13:35
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Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб

Российская газета вчера в 13:50
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Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
РБК 16:00
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 09:01
Экономика

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд.
Коммерсантъ 00:34
Армия и оружие

В Сирии заявили об отражении двух ракетных атак Израиля

REGNUM 03:33
Музыка

Группа «Би-2» представила новый клип

Российская группа «Би-2» выпустила клип на песню «Пекло». Композиция «Пекло» является первой в одиннадцатом альбоме группы.
Inc-news.ru 04 февраля в 13:01
Политика

Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Вести.Ru 14:54
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» и адвоката избили в Грозном

Lenta.ru 16:21
Армия и оружие

США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Инфорос вчера в 06:51
Политика

Трамп назвал процедуру импичмента «адом»

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.
ТАСС 13:30
Космос

Планетоход Curiosity нашёл на Марсе солёное озеро

Планетоход Curiosity изучил эту местность и определил, что в прошлом в кратере Гейла находилось солёное озеро, а его состав позволяет предположить о наличии жизни на Марсе.
Актуальные Новости 05:25
Политика

В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
RT на русском 09:40
Кино

Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части

Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
Киноафиша России 05:41
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК 15:15
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
РИА Новости 10:03
Футбол

«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова

Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
ODDS.ru 02:06
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

РИА Новости 10:28
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru 06:08
Происшествия

В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

ТАСС 05:05
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости 03 февраля в 15:20
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Политика

Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Московский Комсомолец 05:10
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Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
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