Политика
РБКПутин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Наука
Как сон стимулирует нашу память
Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Политика
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб
Экономика
Счетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Экономика
Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд.
Музыка
Группа «Би-2» представила новый клип
Российская группа «Би-2» выпустила клип на песню «Пекло». Композиция «Пекло» является первой в одиннадцатом альбоме группы.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Армия и оружие
США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента «адом»
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.
Космос
Планетоход Curiosity нашёл на Марсе солёное озеро
Планетоход Curiosity изучил эту местность и определил, что в прошлом в кратере Гейла находилось солёное озеро, а его состав позволяет предположить о наличии жизни на Марсе.
Политика
В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
Кино
Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части
Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова
Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.