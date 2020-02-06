Политика
РИА НовостиПутин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
В частности, уволены начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.RT на русском09:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Культура
«Смешные малороссы»: украинский язык сочли годным только для комедий
Вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более "оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов".
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Например, пользователь техники Samsung из Белоруссии сообщал, что приобретенный им в Польше телевизор корейской компании был растаможен, однако не избежал блокировки.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Хоккей
Оформивший 27-й хет-трик в НХЛ Овечкин признан первой звездой дня
Первой звездой дня признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин: в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) русский форвард оформил 27-й хет-трик за карьеру в НХЛ.
Происшествия
В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки
Жителя Сургута избили после ссоры из-за парковочного места во дворе на глазах у сына, имеющего инвалидность, сообщил портал "360".
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Спорт
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Армия и оружие
США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Технологии
Уязвимость в WhatsApp позволяла читать локальные файлы
Посредством desktop-версии мессенджера и подключения к компьютеру WhatsApp for iPhone она позволяла осуществлять межсайтовый скриптинг и читать локальные файлы на Windows и macOS.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Транспорт
Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»
Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам колонии
Суд приговорил Рафика Исмаилова к 17 годам колонии строгого режима.
Интернет
Mail.ru Group запустит новый формат онлайн-рекламы
Сервис Relap, входящий в Mail.ru Group, начал тестировать новый формат онлайн-рекламы, который предусматривает встраивание рекламных блоков прямо поверх картинок на сайтах.
Общество
СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля
В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники.
Политика
Кремль объяснил необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, для чего необходимы поправки в Конституцию в части формирования Госсовета.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Происшествия
Силовики задержали министра транспорта Карелии
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Общество
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
Политика
Тимошенко повредила палец во время потасовки в Раде
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.