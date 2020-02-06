Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В частности, уволены
 начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.
RT на русском09:42

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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Известия10:02

Путин снял с должностей четырех руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС

ТАСС10:08

Путин уволил четырех генералов МВД И МЧС

Газета.Ru10:00

Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС

Комсомольская правда09:58

Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

RT на русском09:42

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

РИА Новости09:34

Путин уволил арестованного по обвинению в получении взятки генерала

РБК10:02
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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

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Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
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Газета.Ru 08:17
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Армия и оружие

США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

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Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
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Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам колонии

Суд приговорил Рафика Исмаилова к 17 годам колонии строгого режима.
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Mail.ru Group запустит новый формат онлайн-рекламы

Сервис Relap, входящий в Mail.ru Group, начал тестировать новый формат онлайн-рекламы, который предусматривает встраивание рекламных блоков прямо поверх картинок на сайтах.
Sostav.ru вчера в 23:20
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СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники.
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Кремль объяснил необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, для чего необходимы поправки в Конституцию в части формирования Госсовета.
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Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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В Москве умер сын экс-президента Киргизии

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
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Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин

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В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
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