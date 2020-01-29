Политика

REGNUMREGNUMПутин снял с должности главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. Документ подписан в связи с утратой доверия. Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию более 9,5 лет, второй срок его полномочий истекает в августе 2020 года.
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Олег Николаев
Прежде всего надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться.
— Олег Николаев, российский политикВзгляд.ру 09:31

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Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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