Политика
ТАССПутин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
Временно исполняющим обязанности главы региона, согласно документу, назначен Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Указ вступает в силу со дня его подписания. В Кремле добавили, что Путин уже провел встречу с Николаевым.
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Политика
Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа
Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале
В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
Происшествия
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Финансы
Курс рубля в среду уступил доллару и евро 4 копейки
На открытии торгов курс рубля незначительно уступил доллару и евро.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании установлению мира в Идлибе
Россию, Иран и сирийские власти обвинил в прямом препятствовании установлению мира на севере Сирии глава Госдепа США Майк Помпео 28 января в своем Twitter.
Космос
SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink
Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Вспышка коронавируса может повлиять на выход нового iPhone
Например, на сроках начала производства новой бюджетной модели смартфона iPhone корпорации Apple, пишет агентство Bloomberg.
Транспорт
Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань
Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip выйдет в четырёх цветах
Утверждается, что поначалу южнокорейский гигант предложит Galaxy Z Flip в четырёх вариантах оформления.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Политика
В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу
В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Общество