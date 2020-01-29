Политика

ТАССТАССПутин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

Временно исполняющим обязанности главы региона, согласно документу, назначен Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Указ вступает в силу со дня его подписания. В Кремле добавили, что Путин уже провел встречу с Николаевым.
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Путин назначил врио главы Чувашии Олега Николаева

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Путин отправил в отставку главу Чувашии

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Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия

РИА Новости09:29
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Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа

Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
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Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале

В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
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Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
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Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой

Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
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На открытии торгов курс рубля незначительно уступил доллару и евро.
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Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
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Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
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Общество

Шайтаны без чести: Кадыров раскритиковал либеральных журналистов

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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

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Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании установлению мира в Идлибе

Россию, Иран и сирийские власти обвинил в прямом препятствовании установлению мира на севере Сирии глава Госдепа США Майк Помпео 28 января в своем Twitter.
Красная весна вчера в 00:18
Космос

SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink

Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Российская газета 27 января в 21:14
Армия и оружие

Названа причина крушения самолета ВВС США в Афганистане

Pravda.Ru 09:11
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
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В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

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Общество

Вспышка коронавируса может повлиять на выход нового iPhone

Например, на сроках начала производства новой бюджетной модели смартфона iPhone корпорации Apple, пишет агентство Bloomberg.
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Транспорт

Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань

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Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip выйдет в четырёх цветах

Утверждается, что поначалу южнокорейский гигант предложит Galaxy Z Flip в четырёх вариантах оформления.
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Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
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В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу

В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 09:22
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
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Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
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Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

АМИТЕЛ 27 января в 23:57
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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