Общество
РИА НовостиПутин снял с должности замглавы МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД. Президентский указ опубликовали на портале правовой информации. Причины снятия генерала в указе не приводятся.
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Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Общество
В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Здоровье
Врaчи уже oткaзываются oт aппаратов ИBЛ для бoльных коронавирусом
Медицинские специалисты различных стран в последнее время стали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказываются смертельно опасными для больных коронавирусной инфекцией.
Наука
Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку
Результаты исследования были опубликованы в среду журналом Science, после чего Всемирная организация здравоохранения заявила, что самым внимательным образом изучит передачу вируса между людьми и животными.
Общество
Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге некоторые предприниматели начали открыто высказывать свое недовольство введенными властями карантинными мерами.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Армия и оружие
Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии
Киберспорт
Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders
Политика
Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Футбол
В FIFPro сообщили о риске психических заболеваний у футболистов из-за коронавируса
Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн поделился мнением о том, как пандемия коронавируса может повлиять на игроков.
Здоровье
Врач дал советы по промыванию носа от коронавируса
Промывать нос солевым раствором для профилактики коронавируса можно, если только есть слизь.
Происшествия
Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса
Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
Общество
Выпускников школ решили не призывать в армию в этом году
Глава Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, подлежащие призыву, в этом году не будут уходить в армию и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
Здоровье
Вирусолог назвал опасные последствия коронавируса
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19, как и другие аналогичные вирусы, сильно ослабляет подавляет иммунную систему человеческого организма, что впоследствии может вызывать и другие патологии.
Политика
Трамп обсуждает с Путиным и саудовским королем сделку по нефти
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин и саудовский король обсуждают сделку по нефти, сообщает пресс-служба Белого дома.
Шоу-бизнес
Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
Армия и оружие
Более 4000 дагестанцев отправятся на военную службу этой весной
По словам военного комиссара Дагестана Даитбега Мустафаева 4200 дагестанцев весной отправятся на военную службу.
Экономика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Медики, занимающиеся пациентами с коронавирусом, получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Армия и оружие
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год
Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Шоу-бизнес
Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга
В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга - астроцитомы, - а теперь проходит лучевую терапию.
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50
За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Шоу-бизнес