Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин снял с должности замглавы МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД. Президентский указ опубликовали на портале правовой информации. Причины снятия генерала в указе не приводятся.
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Следователи допросили уволенного Путиным замглавы МВД

URA.Ru16:38

Освобожденного от должности замглавы МВД допросили в рамках дела в отношении подчиненных

ТАСС14:17

Путин снял с должности замглавы МВД Романова

РИА Новости14:05

Уволенный замглавы МВД РФ остался в статусе свидетеля по делу своих замов

Интерфакс14:54

Путин отправил в отставку начальника следственного департамента МВД

РБК13:44

Арест генералов уволил главного полицейского следователя

Коммерсантъ15:47

Начальника задержанных генералов МВД сняли с должности

РЕН ТВ13:54
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Энергетика

Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус 14:36
Общество

В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Lenta.ru 09:12
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Российская газета вчера в 16:47
Здоровье

Врaчи уже oткaзываются oт aппаратов ИBЛ для бoльных коронавирусом

Медицинские специалисты различных стран в последнее время стали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказываются смертельно опасными для больных коронавирусной инфекцией.
Ugpressa.ru 15:32
Наука

Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку

Результаты исследования были опубликованы в среду журналом Science, после чего Всемирная организация здравоохранения заявила, что самым внимательным образом изучит передачу вируса между людьми и животными.
MedikForum.ru 05:46
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Общество

Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции

В Санкт-Петербурге некоторые предприниматели начали открыто высказывать свое недовольство введенными властями карантинными мерами.
АБН 15:42
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Армия и оружие

Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

Российская газета вчера в 08:17
Киберспорт

Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders

Megaobzor.com 14:29
Политика

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Газета.Ru 15:58
Футбол

В FIFPro сообщили о риске психических заболеваний у футболистов из-за коронавируса

Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн поделился мнением о том, как пандемия коронавируса может повлиять на игроков.
Матч ТВ 15:49
Здоровье

Врач дал советы по промыванию носа от коронавируса

Промывать нос солевым раствором для профилактики коронавируса можно, если только есть слизь.
News.ru 16:12
Происшествия

Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса

Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
Рамблер 15:57
Общество

Выпускников школ решили не призывать в армию в этом году

Глава Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, подлежащие призыву, в этом году не будут уходить в армию и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
Взгляд.ру 07:12
Здоровье

Вирусолог назвал опасные последствия коронавируса

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19, как и другие аналогичные вирусы, сильно ослабляет подавляет иммунную систему человеческого организма, что впоследствии может вызывать и другие патологии.
ФедералПресс 17:52
Политика

Трамп обсуждает с Путиным и саудовским королем сделку по нефти

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин и саудовский король обсуждают сделку по нефти, сообщает пресс-служба Белого дома.
ФАН 17:54
Шоу-бизнес

Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
Live24 13:52
Армия и оружие

Более 4000 дагестанцев отправятся на военную службу этой весной

По словам военного комиссара Дагестана Даитбега Мустафаева 4200 дагестанцев весной отправятся на военную службу.
Темирхан-Шура 02:44
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 14:54
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки россиян

Медики, занимающиеся пациентами с коронавирусом, получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Армия и оружие

«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год

Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Известия 09:10
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга

В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга - астроцитомы, - а теперь проходит лучевую терапию.
Газета.Ru 10:05
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50

За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
РБК 17:59
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Шоу-бизнес

Игорь Николаев вылечился от пневмонии

Росбалт 04:00
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