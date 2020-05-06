Коронавирус

Вести ФМВести ФМПутин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
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Кремль: план снятия ограничений в связи с коронавирусом готов

Вести.Ru07:59

Путин ознакомится 6 мая с планом поэтапного выхода из самоизоляции

Дождь05:09

Путин выступит перед совещанием по коронавирусу

Коммерсантъ07:24

В Кремле рассказали о плане поэтапного снятия ограничительных мер

Московский Комсомолец07:19

Кремль раскрыл детали совещания Путина по коронавирусу

РБК07:15

Путин обратится к россиянам перед совещанием по коронавирусу

Lenta.ru08:01

Путин обсудит план снятия ограничений с министрами и всеми губернаторами

ТАСС07:39
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Политика

Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин допускает, что в каких-то регионах страны введенные для сдерживания распространения коронавируса меры потребуется ужесточить.
Свободная Пресса 09:32
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
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Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
510
Общество

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
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Футбол

«Лужники» претендуют на звание лучшего стадиона в мире по версии Marca

Испанское спортивное издание Marca запустило голосование за определение лучшего футбольного стадиона в мире.
Матч ТВ 04:47
Хоккей

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия

Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
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Футбол

«Зенит» предоставил клубную экипировку одной из больниц Петербурга

Петербургский «Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» направил клубные комплекты экипировки прошлых сезонов в одну из больниц города.
Матч ТВ 13:16
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Экономика

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru 07:47
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Общество

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
5
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
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Гаджеты

Компания Apple представила усовершенствованный MacBook Pro 13

Компания Apple без анонса представила новую модель MacBook Pro 13.
Пятый канал 04 мая в 15:40
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Шоу-бизнес

Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу

ФАН 04:28
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Коммерсантъ 11:01
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Наука

Исследователи нашли ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19

Оказывается, ранний предиктор может указывать на развитие тяжелой дыхательной недостаточности при недуге.
OAnews вчера в 15:00
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 10:26
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
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Общество

Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер 14:04
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Общество

Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
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Общество

В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки

Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
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Космос

Переменные звёзды помогают нарисовать карту Млечного Пути

XXII век 11:05
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