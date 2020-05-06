Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 7,7K

Общество Попова назвала три этапа снятия ограничений Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 436

Футбол Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата после 15 мая Фальке в твиттере сообщил, что правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая, а точную дату возобновления сезона позволят выбрать руководству Бундеслиги самостоятельно.

Политика Песков сообщил о планах Путина в День Победы Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 29

Общество В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч. 91

Общество 78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки. 438

Общество В столице могут ввести масочный режим со следующей недели В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек. 269

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 214

Общество В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в 2020 году Из-за эпидемии коронавируса в России нет необходимых условий для проведения полноценного ЕГЭ в 2020 году, и экзамен стоит отменить. 7

Общество Глава нижегородского минздрава Смирнов покинул свой пост Нижний Новгород, 6 мая 2020, 15:52 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов покинет занимаемый им пост по собственному желанию. 12

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,6K

Общество Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии. 552

Экономика В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.

Общество 155 деятелей науки и культуры призвали освободить историка Дмитриева 6 мая 155 ученых, актеров, режиссеров, журналистов, писателей и музыкантов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса освободить из СИЗО историка Юрия Дмитриева. 4

Наука Предсказано наступление катастрофической жары Исследователи предсказывают, что при реализации не самого худшего сценария изменения климата примерно одна треть населения Земли будет испытывать средние годовые температуры выше 29 градусов Цельсия, которые в настоящее время характерны лишь для 0,8 процента поверхности планеты. 34

Общество Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский. 2

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции. 1

Экономика Поступления налогов в России в апреле сократились на 30% Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. 5