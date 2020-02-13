Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пообещал встретиться с общественниками-инвалидами

На встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ депутат ГД Олег Смолин попросил Путина встретиться с руководителями общественных организаций инвалидов и депутатами, которые их представляют в парламенте, и обсудить вопрос занятости инвалидов и использования их человеческого потенциала.
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Путин пообещал встретиться с общественниками-инвалидами

РИА Новости08:09

Путин собирается встретиться с общественниками-инвалидами

РЕН ТВ08:18

Путин: не вошедшие в конституцию предложения граждан проработает кабмин

iReactor07:34
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Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
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В России предложили запретить шуметь днем

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Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

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Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

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Все в АПЛ попытаются заполучить Санчо.
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Названы самые надежные трехлетние автомобили

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
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Зеркальная камера Canon EOS 850D позволяет снимать видео 4К

Компания Canon представила «легкую, универсальную и подключенную» цифровую зеркальную камеру Canon EOS 850D.
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Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
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Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Вести.Ru 00:35
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас. Сейчас у нас очень часто полный стадион.
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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

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Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
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Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
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Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
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Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
REGNUM 04:39
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Разработали новый метод лечения и диагностики меланомы

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Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online вчера в 06:51
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Малком в полном порядке. Но из-за него у Семака могут появиться сразу две новые проблемы

Бразилец выделялся неординарными действиями, классно разворачивал атаки переводами налево, отдал четыре острые передачи, в том числе две проникающие, нанёс класснейший удар со штрафного, после которого не менее прекрасное спасение совершил Помазун.
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СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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