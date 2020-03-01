Экономика

ИзвестияИзвестияПутин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса

Уходящая неделя стала самой худшей с 2008 года для мирового рынка нефти. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК12:05

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru03:54

Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику

Эхо Москвы03:00

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет03:14

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС03:07

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском03:16

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новости04:22
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:32, Ашберн
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Военное дело 10:48
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 18:03
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru 22:22
Экономика

Банки резко ограничили выдачу кредиток россиянам

В начале этого года резко сократилось количество выданных населению кредитных карт.
Российская газета 19:40
Экономика

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии.
Газета.Ru 19:34
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости 22:17
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости 10:34
Происшествия

Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека

Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Вечерняя Москва 28 февраля в 23:37
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Музыка

Лазарев накричал на одного из членов жюри на шоу «Ну-ка, все вместе»

iReactor вчера в 18:57
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 21:02
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК 16:39
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru 16:52
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ 18:37
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Футбол

Кокорин забил первый гол за «Сочи» в чемпионате России

РБК 13:52
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС 20:23
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Коммерсантъ 10:11
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Боец представляющий Россию Магомед Анкалаев выразил уверенность в своей победе над Ионом Куцелабой.
Лезги газет 15:05
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Происшествия

Главреда Sputnik Турция задержали

Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» написала в своем Telegram-канале слова возмущения по поводу того, что стражи правопорядка пришли в стамбульский офис и задержали журналиста агентства.
RuNews24.ru 07:45
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