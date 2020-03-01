Экономика
ИзвестияПутин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса
Уходящая неделя стала самой худшей с 2008 года для мирового рынка нефти. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом.
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Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Экономика
Банки резко ограничили выдачу кредиток россиянам
В начале этого года резко сократилось количество выданных населению кредитных карт.
Экономика
Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Происшествия
Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека
Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Музыка
Лазарев накричал на одного из членов жюри на шоу «Ну-ка, все вместе»
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Политика
Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Общество
Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Боец представляющий Россию Магомед Анкалаев выразил уверенность в своей победе над Ионом Куцелабой.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Происшествия
Главреда Sputnik Турция задержали
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» написала в своем Telegram-канале слова возмущения по поводу того, что стражи правопорядка пришли в стамбульский офис и задержали журналиста агентства.