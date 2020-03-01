Уходящая неделя стала самой худшей с 2008 года для мирового рынка нефти. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом.

Политика Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.