Президент России Владимир Путин рассказал о продлении пособий и льгот на полгода; подтверждение не потребуется. В обращении к населению в связи с коронавирусной инфекцией президент России рассказал о реализации ряда мер по социальной защите граждан.

Путин: социальные пособия будут продлены автоматически на полгода

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