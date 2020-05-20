Экономика
ИА Красная ВеснаПутин согласился докапитализировать «Росагролизинг» из бюджета
Сельское хозяйство и пищевая промышленность получат поддержку через «Росагролизинг», который предполагается докапитализировать на шесть миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин 20 мая на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.
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Путин согласился на докапитализацию Росагролизинга на 6 миллиардов рублей
Вечерняя Москвавчера в 09:14
Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК
Интерфакс - Россиявчера в 08:12
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Пятый канал вчера в 22:49
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Газета.Ru вчера в 13:18
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«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей
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Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
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РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Происшествия
Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН вчера в 21:44
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
Общество
Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса
Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео.
REGNUM вчера в 15:50
Политика
Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского
Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитического ведомства России года президентства на Украине Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:09
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM вчера в 06:22
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Общество
В Сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
Тизер-трейлер с вариантами внешнего вида Робокопа, гостевого персонажа видеоигры Mortal Kombat 11: Aftermath, выпущен студией NetherRealm 16 мая, на странице игры в Twitter.
ИА Красная Весна 18 мая в 05:59
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Коммерсанта в Кузбассе оштрафовали «за ковид»
В отношении работника магазина, ответственного за соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий, был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
КузПресс вчера в 23:15
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 19 мая в 09:45
Общество
«В семье всё весело: мы разводимся!»: 12 историй о том, как карантин нас всех поменял
Вы рассказали нам о том, как сблизились с семьей или, наоборот, отдалились.
НГС.Кемерово вчера в 20:00
Гаджеты
Будущие флагманские смартфоны Samsung могут получить OLED-экраны от китайской BOE
Свежая утечка указывает на то, что Samsung также заинтересовалась продукцией китайской компании. gizchina.com Сообщения из Южной Корее утверждают, что Samsung рассматривает возможность установки дисплеев BOE в флагманские устройства следующего поколения.
3DNews вчера в 15:04
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вновь обновило карту распространения коронавируса по региону.
Областная газета 19 мая в 00:50
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
В Европейскую часть России вернется апрельская погода
В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 17:13
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru вчера в 09:41
Экономика
Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21