Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова предложила выделить средства на поддержку учреждений науки

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину выделить 41,4 миллиарда рублей на поддержку вузов, учреждений здравоохранения и науки.
Читать в источнике
Комментировать2
Владимир Путин
Уже принято решение, Татьяна Алексеевна только что сказала об этом, направить, 41,4, даже побольше, по-моему, почти 42 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки, культуры. Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов.
— Владимир ПутинРИА Новости 09:01

Подробнее о событии

Голикова предложила финансово поддержать федеральные учреждения

Российская газета09:55

Голикова попросила Путина выделить 41 млрд рублей вузам, больницам и НИИ

Интерфакс09:22

Голикова предложила выделить 41,4 млрд рублей вузам и учреждениям науки

Известия09:10

Путин согласился направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей

Взгляд.ру09:04

Путин: На поддержку учреждений образования, науки и культуры направят более 41,4 млрд рублей

Life.ru09:00

Голикова предложила выделить более 41 млрд рублей на поддержку работы вузов

ТАСС09:19

Путин согласился с идеей направить средства на поддержку образования

РИА Новости09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
966
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 08:48
1,2K
Кино

Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

Газета.Ru 10:20
274
Общество

В Туле медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и купальнике

Пациенты тульской больницы обратили внимание на наряд одной из медсестер учреждения. Девушка пришла на работу в прозрачном защитном костюме.
ФедералПресс 19 мая в 16:31
5,9K
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Экономика

Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии

Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии.
Известия 06:56
3
Общество

«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус

"У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.
Газета.Ru 10:32
220
Игры

Инсайдер: Konami продолжает работу над переосмыслением Silent Hill

CyberSport.ru 09:12
1
Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
590
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
22
Политика

Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию

Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 09:56
94
Гаджеты

AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре

AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре этого года, сообщает информационный портал DigiTImes со ссылкой на собственные источники.
NewInform 10:36
4
Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
3,2K
Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
1,3K
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
259
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 02:59
706
Политика

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
25
Здоровье

СОСПП закупил 50 аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн

Благотворители из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей собрали 68,5 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн.
РБК Екатеринбург 09:37
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
1,1K
Политика

Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами

Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
1,7K
Общество

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Мой Брянск 03:09
126
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Финансы

Силуанов опроверг отмену бюджетного правила

Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 10:55
Культура

Дэвид Линч выложил анимационную короткометражку про пожар

ИА InterMedia 07:14
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
7
Общество

ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
7
Авто

Mercedes-Benz анонсировал обновлённые купе и кабриолет E-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz разместила первые тизеры своих обновлённых кабриолета и купе E-Class.
Somanyhorses вчера в 05:12
3
Политика

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
484
Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
38
Общество

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
552
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное