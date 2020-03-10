Политика

ВедомостиВедомостиПутин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

Поводом стали предложения депутатов «Единой России» Александра Карелина и Валентины Терешковой. Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
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Зов предков. Конституционный строй Российской Федерации готовится к «обнулению»

Новая газета11:05

Мартынов: Заявление Путина об обнулении президентских сроков, означает, что ближайшие 10 лет он останется президентом

Эхо Москвы10:33

Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков

РБК09:48

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

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Путин приподнял котировки акций

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Обнуление президентских сроков: Путин дважды сказал «нет» депутатам и дал слово народу

Царьград08:41

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков

Интерфакс09:06
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
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В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
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То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Мэр Москвы подписал указ, запрещающий массовые мероприятия численностью на пять тысяч участников в столице.
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В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
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Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю

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КП - Мурманск вчера в 08:13
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Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 09:37
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Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Ростов — ЦСКА 3:2

«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
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Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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Музыка

На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»

На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
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Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
РИА Новости 08:57
Политика

В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации.
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Политика

В центре Москвы должны начаться одиночные пикеты против обнуления сроков Владимира Путина

Ранее о планах выйти на одиночный пикет написал в своем Твиттере бывший фигурант "московского дела" Алексей Миняйло.
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Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть

Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
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Экономика

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Центральный банк объявил о временных регуляторных послаблениях для финансовых организаций из-за коронавируса, говорится на сайте организации.
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АвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля

Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта.
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Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
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Общество

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
RZN.info 06:01
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Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
ProstoProSport 12:27
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Петербуржцы стоят в очередях в обменники

МР7.ру вчера в 13:19
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