Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о необходимости «ремонта выборной системы»

Президент Владимир Путин заявил о необходимости "ремонта выборной системы". На встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым глава государства поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства.
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Путин согласился обсудить предложения КПРФ о совершенствовании избирательной системы

ТАСС13:41

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

РИА Новости21:55

Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

РБК13:54

"Давайте поговорим": Путин высказался о "ремонте выборной системы

РЕН ТВ20:33

Путин готов обсудить предложения КПРФ по изменению избирательной системы

Коммерсантъ14:46

Владимир Путин на встрече с Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства

Эхо Москвы16:02

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Lenta.ru14:45
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В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru 13:38
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Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
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Необходимость отправлять запрос в ЦБ возникла из-за того, что некоторые банки отказывались блокировать личные счета задолжавших по налогам предпринимателей.
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Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
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«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Армия и оружие

Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
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Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»

Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
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Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине

Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.
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Шоу-бизнес

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Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
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Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

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Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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