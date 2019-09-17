Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Происшествия Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.

Происшествия Мост обрушился в Псковской области Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Театры Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.

Политика Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.

Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов "Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Политика США нацелились на войну с Ираном: войска приведены в боевую готовность США привели свои войска в боевую готовность из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Общество Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова поделилась своим секретом молодости Российская актриса Юлия Меньшова рассказала, как поддерживает молодость лица при помощи скульптурного массажа.

Экономика Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол «Краснодар» не изменил позицию по Мамаеву "Краснодар" не изменил позицию по будущему полузащитника Павла Мамаева, который 17 числа освободился из белгородской колонии по УДО, сообщает "Чемпионат.com".

Киберспорт В Dota 2 изменили систему поиска игр Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.

Наука Карповая аквакультура в неолитическом Китае насчитывает 8000 лет Сравнивая распределение по длине тела и соотношение видового состава костей с находками из восточноазиатских мест с современной аквакультурой, исследователи предоставляют доказательства управляемой аквакультуры карпа в Цзяу, относящейся к 6200-5700 гг. до н.э. Несмотря на растущую важность выращиваемой рыбы для экономики и питания во всем мире, происхождение аквакультуры остается неизвестным.

Происшествия МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.

Армия и оружие Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой 16 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане.

Армия и оружие National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.

Энергетика Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.

Экономика Более 49 тыс. работников General Motors в США начали забастовку Более 49 тыс. сотрудников автоконцерна General Motors, членов американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW), в ночь на понедельник начали забастовку.

Армия и оружие США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.

Экономика «АЛРОСА» может приобрести «Кристалл» за 1,9 млрд рублей Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.

Космос Надувной модуль США может столкнуться с советским спутником на орбите Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшее время может столкнуться на орбите с советским военным спутником "Космос-1300".

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Космос Новый космический корабль Virgin Galactic только что получил свои крылья Фюзеляж третьего суборбитального корабля SpaceShipTwo от Virgin Galactic был соединен с готовой секцией крыла, заявили представители компании вчера 16 сентября.