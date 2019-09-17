Политика
Lenta.ruПутин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.
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Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства
Комсомольская правда15:02
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Хоккей
«Автомобилист» победил «Авангард» в овертайме
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ: матч с омским «Авангардом» закончился сегодня со счетом (3-2).
Коммерсантъ Екатеринбург 13:51
Происшествия
В США отправили в тюрьму пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев
Суд в Неваде приговорил двух граждан Нидерландов к лишению свободы сроком на 10 дней за попытку незаконного проникновения на секретную базу «Зона 51», пишет Las Vegas Review-Journal.
Известия 18:15
Авто
Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала
Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс 09:05
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:15
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Гаджеты
Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений
Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.
Игромания.ру 12:00
Происшествия
В московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана
Как сообщил агентству ТАСС защитник юриста Нариман Аджиев, Хасавова задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «Воспрепятствование правосудию» (ч.1 ст. 294 УК РФ) и «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний» (ч.4 ст. 309 УК РФ).
РБК 15:54
Политика
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия»
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Трамп не исключил военного ответа США на атаку в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия США могли бы стать пропорциональным ответом на атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке, пишет СВS.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
Известия вчера в 08:18
Футбол
Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Политика
Аксенов призвал прекратить разговоры о переименовании Крыма
Глава республики считает, что подобные инициативы не актуальны Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал закончить обсуждения о возможном переименовании полуострова.
Аргументы и Факты 12:59
Футбол
«Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» в Лиге чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, обменявшись на выезде голами с французским "Лионом" и потеряв из-за травмы своего бомбардира Сердара Азмуна.
Газета.Ru 15:54
Здоровье
Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака
Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.
UfacityNews.ru 03:42
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Политика
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом.
Lenta.ru 17:16
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Киберспорт
Valve рассказала, как будет бороться со смурфами в Dota 2
Valve объявила, что борьба со смурфами в Dota 2 — одна из приоритетных задач для компании.
CyberSport.ru 15:21
Кино
Marvel показали удаленную сцену из «Железного человека»
Marvel обнародовала удаленную часть посттитровой сцены из первого «Железного человека», в котором Ник Фьюри говорит Тони Старку о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс.
Sibnet Новости 06:53
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:16
Политика
Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Украины
Госсекретарь США Майк Помпео переговорил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко по телефону и выразил поддержку реформ и территориальной целостности Украины, говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 14:10
Армия и оружие
Иран заявил, что базы США находятся в зоне досягаемости ракет
Аргументы и Факты 15 сентября в 04:32
Шоу-бизнес
О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
Газета.Ru 10:48