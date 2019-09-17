Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.
Читать в источнике
Комментировать263

Подробнее о событии

Путин согласился обсудить предложения КПРФ о совершенствовании избирательной системы

ТАССвчера в 13:41

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

РИА Новостивчера в 21:55

Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

РБКвчера в 13:54

Путин готов обсудить предложения КПРФ по изменению избирательной системы

Коммерсантъвчера в 14:46

"Давайте поговорим": Путин высказался о "ремонте выборной системы

РЕН ТВвчера в 20:33

Владимир Путин на встрече с Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства

Эхо Москвывчера в 16:02

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Lenta.ruвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:30, Вашингтон
Политика

Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря

Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие

Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ

Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США

Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Происшествия

Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту

В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Игры

Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время

В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру вчера в 14:05
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Культура

Международный фестиваль-школу «Территория» отменили на Камчатке

Международный фестиваль-школа «Территория», который должен был пройти на Камчатке с 21 по 28 сентября, отменили за три дня до начала.
REGNUM 01:19
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Футбол

Гвардиола приобрел жилье на Украине

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Гаджеты

Плюс 25 % площади: в Samsung предложен новый вариант смартфона с гибким экраном

3DNews вчера в 09:59
Экономика

Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Политика

Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 16 сентября в 20:36
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге

Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Политика

США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»

США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Транспорт

Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы

РИА Новости вчера в 06:10
Энергетика

Турецкая лира упала из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Турецкая лира упала в понедельник, что привело к снижению других валют развивающихся рынков, после того как атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вызвала всплеск цен на нефть.
Московский Комсомолец Турция вчера в 04:46
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Политика

В Кремле прокомментировали приговор актёру Павлу Устинову

ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:45
Футбол

Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди

Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3).
Чемпионат 01:00
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Мандрыкин рассказал о жизни после страшного ДТП

После аварии в Брянске вратарь оказался прикованным к постели Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин рассказал в эксклюзивном интервью АиФ.ru о жизни после страшного ДТП.
Аргументы и Факты 16 сентября в 17:12
Футбол

Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 16 сентября в 03:19
Финансы

«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note вчера в 01:36
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что мой следующий бой пройдет в России»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу заявил, что с высокой долей вероятности его следующий бой пройдет в России.
Махачкалинские известия вчера в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зюганов Геннадий Андреевич
Политик
Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное