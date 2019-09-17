Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.
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Путин согласился обсудить предложения КПРФ о совершенствовании избирательной системы

ТАССвчера в 13:41

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

РИА Новостивчера в 21:55

Путин готов обсудить предложения КПРФ по изменению избирательной системы

Коммерсантъвчера в 14:46

Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства

Комсомольская правдавчера в 15:02

Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

РБКвчера в 13:54

"Давайте поговорим": Путин высказался о "ремонте выборной системы

РЕН ТВвчера в 20:33

Владимир Путин на встрече с Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства

Эхо Москвывчера в 16:02
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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ТАСС вчера в 19:20
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Дипломата КНДР вызовут в МИД России из-за инцидента с пограничниками

«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 09:37
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«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Московский Комсомолец 16 сентября в 16:04
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Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
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Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
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В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:49
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
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Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
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Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.
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Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 16 сентября в 10:23
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 17 сентября повысился на 0.04%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 17 сентября повысился на 0.04% (+0.0005) до $1.1004 с $1.0999 предыдущего закрытия.
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Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге

До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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На Шнурова написали заявление в полицию после концерта в Ростове

РЕН ТВ 16 сентября в 03:50
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Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что России лучше идти по пути сокращения рабочих часов, а не дней.
iReactor вчера в 06:29
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Росстат сообщил о снижении числа малолетних невест в России

В России число несовершеннолетних невест с 1990 по 2018 годы сократилось более чем в 15 раз Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
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Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
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Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.
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Армия и оружие

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

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RT на русском вчера в 23:30
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Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru вчера в 13:38
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Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Новосибирске

Планируется, что на базе нового центра будут работать диагностическое отделение, дневной стационар и поликлиника.
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Армия и оружие

США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва вчера в 12:45
Происшествия

Вылетевший в Пекин самолет вернулся в Вашингтон из-за возгорания

Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин-Вашингтон, вернулся в аэропорт американской столицы.
РБК вчера в 23:45
Авто

Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге

Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
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В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia

Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
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Общество

Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг.
РИА Новости вчера в 20:14
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