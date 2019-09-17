Политика
Lenta.ruПутин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.
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Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства
Комсомольская правдавчера в 15:02
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:04, Вашингтон
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Москву и область накрыл циклон: будет холодно
Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета вчера в 11:16
Происшествия
СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев
Следственное управление СКР по Свердловской области начало расследование дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после смерти 57-летней Натальи Кротовой из Алапаевска, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ТагилСити.ру 02:16
Футбол
Роналду описал жизнь в бедности
Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году.
Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Здоровье
Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России
Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения.
Piter.tv вчера в 02:29
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Общество
Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.
РБК 02:47
Происшествия
Россиянин бросил гранату в московского полицейского
Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Армия и оружие
В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»
Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба.
ТК Звезда 00:32
Гаджеты
Открылся предзаказ на новые телефоны Nokia в России
На российском рынке открылся предзаказ на новые мобильные гаджеты Nokia. Об этом сообщили представители компании HMD Global.
Discover24 02:48
Армия и оружие
Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Футбол
Эксперты не сомневаются в победе «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом»
В предстоящем поединке эксперты (77%) победу прочат гостям из Туманного Альбиона.
ODDS.ru вчера в 00:12
Футбол
«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 02:43
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей
Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.
RT на русском 01:48
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40