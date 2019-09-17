Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Общество Москву и область накрыл циклон: будет холодно Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.

Происшествия СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев Следственное управление СКР по Свердловской области начало расследование дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после смерти 57-летней Натальи Кротовой из Алапаевска, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Футбол Роналду описал жизнь в бедности Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году.

Шоу-бизнес Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Общество Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Здоровье Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.

Общество Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.

Происшествия Россиянин бросил гранату в московского полицейского Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Футбол Кокорин и Мамаев окончательно освободились Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Гаджеты Открылся предзаказ на новые телефоны Nokia в России На российском рынке открылся предзаказ на новые мобильные гаджеты Nokia. Об этом сообщили представители компании HMD Global.

Армия и оружие Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.

Футбол «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.

Шоу-бизнес Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.