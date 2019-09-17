Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.
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Путин согласился обсудить предложения КПРФ о совершенствовании избирательной системы

ТАССвчера в 13:41

Путин готов обсудить предложения КПРФ по изменению избирательной системы

Коммерсантъвчера в 14:46

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

РИА Новостивчера в 21:55

Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства

Комсомольская правдавчера в 15:02

Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

РБКвчера в 13:54

Давайте поговорим: Путин высказался о ремонте выборной системы

РЕН ТВвчера в 20:33

Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»

RT на русскомвчера в 15:58
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:04, Вашингтон
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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
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Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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Москву и область накрыл циклон: будет холодно

Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета вчера в 11:16
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СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев

Следственное управление СКР по Свердловской области начало расследование дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после смерти 57-летней Натальи Кротовой из Алапаевска, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Роналду описал жизнь в бедности

Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году.
Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
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Турчак вступился за получившего 3,5 года колонии актера Устинова

Коммерсантъ 02:59
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В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Здоровье

Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России

Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения.
Piter.tv вчера в 02:29
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия вчера в 16:50
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика

Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России

Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Общество

Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.
РБК 02:47
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Происшествия

В Индии мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог

РИА Новости 02:25
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Армия и оружие

В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»

Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба.
ТК Звезда 00:32
Гаджеты

Открылся предзаказ на новые телефоны Nokia в России

На российском рынке открылся предзаказ на новые мобильные гаджеты Nokia. Об этом сообщили представители компании HMD Global.
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Армия и оружие

Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран

Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Футбол

Эксперты не сомневаются в победе «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом»

В предстоящем поединке эксперты (77%) победу прочат гостям из Туманного Альбиона.
ODDS.ru вчера в 00:12
Футбол

«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 02:43
Общество

Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей

Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.
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Шоу-бизнес

Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко

С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
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