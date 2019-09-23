Политика
РБКПутин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Он принял предложение правительства о подписании документа, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Известия вчера в 05:41
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru вчера в 10:16
Футбол
Экс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег
Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.
Газета.Ru 01:08
Происшествия
Родителей погибшей в Турции россиянки обвинили в смерти дочери
Родители 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которую засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, признаны отчасти виновными в гибели ребёнка, сообщает «Фонтанка.ру».
Рамблер 04:35
Здоровье
Фармакологи рассказали об опасных сочетаниях лекарств с продуктами
Некоторые лекарства в сочетании с определенными продуктами могут оказаться опасными для здоровья, сообщили российские фармакологи.
Рамблер 00:57
Политика
Решений о реформе госслужбы пока нет, заявил пресс-секретарь Медведева
Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабным сокращениям среди чиновников и повышению зарплат оставшихся.
РИА Новости 05:15
Культура
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Фигурное катание
Трусова побила два мировых рекорда Загитовой на турнире в Братиславе
Sport24.ru 21 сентября в 08:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Политика
В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.
Известия 02:43
Футбол
Как ЦСКА обыграл «Краснодар» в РПЛ
ЦСКА в матче десятого тура РПЛ обыграл «Краснодар».
RT на русском 03:08
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
На днях дочь известного клипмейкера Павла Худякова Тоня отметила свой день рождения. «Золотой девочке» исполнилось 13 лет.
Вечерний курьер 02:16
Спорт
Исполнительный комитет WADA сегодня обсудит ситуацию с РУСАДА
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сегодняшнем заседании в Токио обсудит ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Коммерсантъ 04:17
Экономика
Известный производитель фуа-гра и семян придёт в Воронежскую область
Завод по производству семян намерена построить в ТОСЭР «Павловск» в Воронежской области французская компания Euralis Semences Group, этот вопрос обсуждался 20 сентября на встрече губернатора Александра Гусева с делегацией компании, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
REGNUM 05:15
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».
RT на русском 01:33
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Политика
В Челябинской области двух министров отправили в отставку
В Челябинской области после инаугурации Алексея Текслера началась перезагрузка правительства региона.
ФедералПресс 01:03
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00