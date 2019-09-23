Политика

РБКРБКПутин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Он принял предложение правительства о подписании документа, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

РБК03:29

Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию ВС Абхазии

ТК Звезда02:38

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РИА Новости02:54

Путин поручил подписать соглашение по финансированию модернизации армии Абхазии

Sputnik Абхазия02:48

Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии

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ТАСС02:55

Путин поручил профинансировать модернизацию Вооруженных сил Абхазии

РЕН ТВ02:36
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