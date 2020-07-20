Общество
Газета.RuПутин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин. Ранее планировалось провести марш 26 июля - в День ВМФ, вместо 9 мая.
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Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Происшествия
В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки
Екатеринбург в эфире 07:14
Кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»
Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Экономика
ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра
ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам.
Интерфакс 08:21
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
Общество
Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти
RT на русском 11:48
Футбол
Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»
Metaratings 11:01
Здоровье
Врач перечислил способы защиты от второй волны коронавируса
Врач-терапевт Владимир Бекетов рассказал о способах защиты в случае второй волны коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей 06:54
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области
Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Политика
Британия опубликует доклад по «российскому вмешательству» 21 июля
Доклад о якобы вмешательстве России во внутреннюю политику Великобритании опубликуют 21 июля.
Московский Комсомолец 10:17
Футбол
Евгений Луценко заинтересовал «Локомотив» и «Краснодар»
Нападающим тульского «Арсенала» Евгением Луценко заинтересовались лидеры российского футбола – «Локомотив» и «Краснодар», сообщает «Спорт-экспресс».
Первый Тульский 07:58
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
«Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия лого пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией», — рассказали представители компании.
Evo-rus.com 09:40