Общество

Газета.RuГазета.RuПутин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин. Ранее планировалось провести марш 26 июля - в День ВМФ, вместо 9 мая.
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Путин объявил о переносе шествия «Бессмертного полка» на 2021 год

RT на русском11:10

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Газета.Ru09:31

Путин поддержал идею перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

РИА Новости07:58

Шествие «Бессмертного полка» перенесли на следующий год

Вести.Ru08:48

Организаторы перенесли шествие «Бессмертного полка» на май 2021 года

РБК08:30

Исполком перенес шествие «Бессмертный полк России» на 2021 год

Известия07:49

Шествие «Бессмертного полка» перенесли на 9 мая 2021 года

ТАСС07:46
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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
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