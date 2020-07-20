Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин. Ранее планировалось провести марш 26 июля - в День ВМФ, вместо 9 мая.

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

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