Общество
Газета.RuПутин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин. Ранее планировалось провести марш 26 июля - в День ВМФ, вместо 9 мая.
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Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Кремль не знает о бегстве бывшего топ-менеджера Wirecard в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о перевозе в Россию бывшего операционного директора немецкой компании Wirecard Яна Марсалека.
Коммерсантъ 07:01
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Здоровье
Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно
Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
Соловей.Инфо 09:44
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском 10:51
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Армия и оружие
Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ
Взгляд.ру вчера в 12:17
Политика
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений.
Наша версия 10:20
Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Кино
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок
Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
Космос
На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
Происшествия
Избиение кардиолога и его брата на отдыхе в Геленджике попало на видео
Врач-кардиолог из Липецка вместе со своим братом был сильно избит двумя пьяными мужчинами во время отдыха в Геленджике.
Вести.Ru 06:30
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Авто
Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов
Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
Дни24 09:30
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31