Общество

Газета.RuГазета.RuПутин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин. Ранее планировалось провести марш 26 июля - в День ВМФ, вместо 9 мая.
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Путин объявил о переносе шествия «Бессмертного полка» на 2021 год

RT на русском11:10

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Газета.Ru09:31

Шествие «Бессмертного полка» перенесли на 9 мая 2021 года

ТАСС07:46

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ведомости07:34

Организаторы перенесли шествие «Бессмертного полка» на май 2021 года

РБК08:30

Путин перенес «Бессмертный полк» на 2021 год

Коммерсантъ07:09

Путин поддержал идею перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

РИА Новости07:58
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Общество

Кремль не знает о бегстве бывшего топ-менеджера Wirecard в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о перевозе в Россию бывшего операционного директора немецкой компании Wirecard Яна Марсалека.
Коммерсантъ 07:01
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
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Здоровье

Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно

Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
Соловей.Инфо 09:44
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском 10:51
Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru 11:08
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Армия и оружие

Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ

Взгляд.ру вчера в 12:17
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Политика

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений.
Наша версия 10:20
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Общество

В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Кино

Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок

Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
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Космос

На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»

Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
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Происшествия

Избиение кардиолога и его брата на отдыхе в Геленджике попало на видео

Врач-кардиолог из Липецка вместе со своим братом был сильно избит двумя пьяными мужчинами во время отдыха в Геленджике.
Вести.Ru 06:30
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
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Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
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Здоровье

ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Африке

REGNUM 12:49
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Происшествия

ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
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Происшествия

Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Авто

Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов

Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
Дни24 09:30
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Происшествия

В Саратове напали на следователя управления СК

В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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