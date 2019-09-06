Ассоциация недропользователей Магаданской области пригласила президента России Владимира Путина попробовать себя в роли золотодобытчика. Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото. Об этом российский лидер заявил на Восточном экономическом форуме в пятницу, 6 сентября, передает РИА Новости. Видео с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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