Политика
Lenta.ruПутин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото. Об этом российский лидер заявил на Восточном экономическом форуме в пятницу, 6 сентября, передает РИА Новости. Видео с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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с чего всё началось
Ассоциация недропользователей Магаданской области пригласила президента России Владимира Путина попробовать себя в роли золотодобытчика. Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.РИА Новости01:32
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном.
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Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
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Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
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