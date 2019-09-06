Политика
Lenta.ruПутин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото. Об этом российский лидер заявил на Восточном экономическом форуме в пятницу, 6 сентября, передает РИА Новости. Видео с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.
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По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
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Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ — в городе открыто всего 167 эскроу-счетов.
РБК 04:09
Хоккей
В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ
В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.
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Суд вынес приговор Константину Котову
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Путин собрался лично вмешаться в проблемы на космодроме Восточный
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
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На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
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Газета.Ru вчера в 17:28
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Ведомости вчера в 04:43
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Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
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