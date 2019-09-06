Политика
Lenta.ruПутин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото. Об этом российский лидер заявил на Восточном экономическом форуме в пятницу, 6 сентября, передает РИА Новости. Видео с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 08:30
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Футбол
Суд освободил досрочно Кокорина и Мамаева
Игроки вели пропаганду здорового образа жизни, поэтому руководство колонии дало им положительную характеристику и поддержало на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Live24 03:09
Футбол
Италия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020
Газета.Ru вчера в 14:55
Происшествия
На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
В августе в Екатеринбурге задержали трёх полицейских по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.
RT на русском 06:07
Политика
Путин предостерег власти Киева от преследования оппозиции
Российский лидер Владимир Путин предостерег украинские власти от "закручивания гаек" в отношении оппозиции.
Газета.Ru вчера в 08:44
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Наука
Создан новый материал для атомных реакторов
Эксперты из НИТУ «МИСиС» разработали уникальный композиционный материал для атомных реакторов.
Goroday.ru 04 сентября в 19:27
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости вчера в 18:24
Авто
Mini возродит имя Traveller для нового семейного минивэна
CarsWeek.ru 01:16
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
REGNUM вчера в 11:51
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика
Экспериментировать с системой выборов можно и нужно, заявил Собянин
Ломать традиционную классическую избирательную систему нельзя, но нужно экспериментировать, чтобы выборы стали привлекательными для избирателя, но при этом гарантировали тайну голосования и корректный учёт голосов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:03
Гаджеты
Huawei Mate 20 Pro подешевел сильнее всего
На первом месте Huawei Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 тыс. 900 до 41 тыс. 800 руб.
TelecomDaily 05:04
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском вчера в 09:28
Происшествия
Задержан капитан затонувшего в Крыму катера
Известия 05:24
Авто
В России продажи автомобилей снова снизились
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе в России было продано 145 545 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта – на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:13
Общество
Российские города наводнили алкомаркеты
Число пивных в городе выросло на 34 процента до 940 магазинов. В Москве также замечен рост этого сегмента.
Lenta.ru 06:10
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41