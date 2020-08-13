В конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск.

Генеральныи директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук пригласил Владимира Путина в Калининград на запуск Приморской ТЭС.

Путин согласился прилететь в Калининград на запуск Приморской ТЭС

Армия и оружие Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах. 14

Футбол Судья Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов Судья Василий Казарцев, который обслуживал скандальный поединок «Спартака» с «Сочи» в рамках первого тура российского первенства, прошел проверку на детекторе лжи. 2

Футбол Алаев: РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством все хорошо Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью РИА Новости прокомментировал последние скандальные ситуации в РПЛ, высказывания Леонида Федуна о намерении снять "Спартак" с чемпионата, а также ответил на критику в отношении главы департамента судейства Виктора Кашшаи.

Гаджеты Процессоры Intel Tiger Lake получат структурные оптимизации SuperFin Ресурс VideoCardz опубликовал новые данные о будущих мобильных процессорах Intel Tiger Lake, которые должны представить уже 2 сентября. 3

Политика Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии Российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала действия белорусских силовиков во время массовых протестных акций в стране. 1,2K

Политика В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org. 87

Происшествия Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник. 3

Шоу-бизнес Наталья Рудова пыталась продать фейковую беременность Пару дней назад в несколько звездных изданий обратилась некая женщина и предложила купить фото и видео якобы беременной Натальи Рудовой.

Происшествия Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ. 57

Киберспорт В Fall Guys появится скин разведчика из Team Fortress 2 Better start getting in the dubs so you can save up enough Thanks @ valvesoftware @ TeamFortress https: / / t.co / tzLe6zEg5O pic.twitter.com / Beq5aro4Be — Fall Guys (@ FallGuysGame) August 13, 2020 Твит с анонсом нового скина для Fall Guys За предзаказ игры в Steam игроки получали скин Гордона Фримена из серии Half-Life.

Шоу-бизнес Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности. 21

Авто Genesis сертифицировала в РФ новый кроссовер Genesis GV80 Новый кроссовер Genesis GV80 представят на российском рынке с тремя двигателями, а сборку премиальной новинки организуют на заводе "Автотор" в Калининграде. 4

Авто Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.