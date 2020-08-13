Общество
КлопсПутин согласился прилететь в Калининград на запуск Приморской ТЭС
Генеральныи директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук пригласил Владимира Путина в Калининград на запуск Приморской ТЭС.
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В конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск.
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Армия и оружие
Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости 09:52
Политика
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
РИА Новости 02:31
Происшествия
В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
РИА Новости 11:47
Футбол
Судья Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов
Судья Василий Казарцев, который обслуживал скандальный поединок «Спартака» с «Сочи» в рамках первого тура российского первенства, прошел проверку на детекторе лжи.
Vprognoze.ru 08:31
Футбол
Алаев: РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством все хорошо
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью РИА Новости прокомментировал последние скандальные ситуации в РПЛ, высказывания Леонида Федуна о намерении снять "Спартак" с чемпионата, а также ответил на критику в отношении главы департамента судейства Виктора Кашшаи.
РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес
Дочь Марка Захарова угодила на учет в наркологическую клинику
Артистка угодила на учет в наркологическую клинику, потому что не прочь выпить чего погорячее, пишет «Экспресс-газета».
Невские Новости 10:30
Гаджеты
Процессоры Intel Tiger Lake получат структурные оптимизации SuperFin
Ресурс VideoCardz опубликовал новые данные о будущих мобильных процессорах Intel Tiger Lake, которые должны представить уже 2 сентября.
Игромания.ру вчера в 13:56
Происшествия
Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
РИА Новости 04:27
Политика
Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии
Российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала действия белорусских силовиков во время массовых протестных акций в стране.
РИА Новости 07:25
Политика
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru 10:21
Происшествия
Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем
У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру 11:37
Шоу-бизнес
Наталья Рудова пыталась продать фейковую беременность
Пару дней назад в несколько звездных изданий обратилась некая женщина и предложила купить фото и видео якобы беременной Натальи Рудовой.
StarHit.ru 10:18
Происшествия
В Сербии задержан посол Азербайджана за присвоение крупной суммы денег
Белград, 13 августа 2020, 16:55 — REGNUM В Сербии правоохранительные органы задержали посла Азербайджана за присвоение крупной суммы денег.
REGNUM 09:55
Происшествия
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 10:32
Киберспорт
В Fall Guys появится скин разведчика из Team Fortress 2
Better start getting in the dubs so you can save up enough Thanks @ valvesoftware @ TeamFortress https: / / t.co / tzLe6zEg5O pic.twitter.com / Beq5aro4Be — Fall Guys (@ FallGuysGame) August 13, 2020 Твит с анонсом нового скина для Fall Guys За предзаказ игры в Steam игроки получали скин Гордона Фримена из серии Half-Life.
CyberSport.ru 07:21
Общество
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
RT на русском 09:35
Авто
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift появились в Сети
Российские автолюбители ожидают более агрессивный облик у Lada Vesta. Машина получит новый бампер, необычную радиаторную решетку.
iReactor 08:46
Авто
В США выставили на продажу Mercedes-Benz баскетболиста Майкла Джордана
В США продается купе Mercedes-Benz S600 1996 года выпуска, которое ранее принадлежало знаменитому баскетболисту Майклу Джордану.
Известия 10:05
Авто
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Будущей осенью российских водителей ждут как минимум три важных изменения.
Автоновости дня вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnik 06:34
Происшествия
В Крыму туристка с ребенком провалились в шахту заброшенной АЭС
Спасатели извлекли из шахты заброшенной Крымской АЭС травмированную туристку и ребенка, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
РИА Новости 11:03
Авто
Genesis сертифицировала в РФ новый кроссовер Genesis GV80
Новый кроссовер Genesis GV80 представят на российском рынке с тремя двигателями, а сборку премиальной новинки организуют на заводе "Автотор" в Калининграде.
Новые автомобили 05:49
Авто
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) начала штрафовать водителей за багажники на крышах авто, пишут "Аргументы и факты".
Газета.Ru 09:16
Авто
Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах
Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.com 04:30
Происшествия
Германия экстрадировала в Россию создателя ОПГ
Германия экстрадировала в Россию Валерия Бенагуева, обвиняемого в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Право.ру 10:35
Армия и оружие
МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем
Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия 10:48
Футбол
«Спартак» сообщил о переходе футболиста в «Ахмат» на правах аренды
Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел на правах аренды в грозненский «Ахмат».
РБК спорт 11:32