Путин согласился прилететь в Калининград на запуск Приморской ТЭС
Генеральныи директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук пригласил Владимира Путина в Калининград на запуск Приморской ТЭС.В источнике
В конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск.
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Путину сообщили о скором завершении строительства Приморской ТЭС в регионе
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Глава «Интер РАО» пригласил Владимира Путина на пуск Приморской ТЭС под Калининградом
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