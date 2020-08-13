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Клопс
Клопс

Путин согласился прилететь в Калининград на запуск Приморской ТЭС

Генеральныи директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук пригласил Владимира Путина в Калининград на запуск Приморской ТЭС.В источнике
Борис Ковальчук
В конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск.
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РБК Калининград

Владимира Путина пригласили на открытие Приморской ТЭС

РБК Калининградвчера в 09:34
Русский Запад

Путина пригласили на запуск ТЭС в Калининградской области

Русский Западвчера в 09:21
Новый Калининград.Ru

Путину сообщили о скором завершении строительства Приморской ТЭС в регионе

Новый Калининград.Ruвчера в 08:36
Каскад

Владимир Путин может приехать в Калининград на открытие Приморской ТЭС

Каскадвчера в 09:02
Клопс

Путин согласился прилететь в Калининград на запуск Приморской ТЭС

Клопсвчера в 08:30
КП - Калининград

Глава «Интер РАО» пригласил Владимира Путина на пуск Приморской ТЭС под Калининградом

КП - Калининградвчера в 08:07
Калининград.Ru

Путина пригласили на пуск Приморской ТЭС под Калининградом

Калининград.Ruвчера в 07:39

Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»

Недавно постановщик показал в своем Twitter-аккаунте изображение из монтажной комнаты дорогостоящего блокбастера, на котором запечатлен процесс цветокоррекции сцены битвы против воскрешенного из мертвых Супермена (Генри Кавилл).
Киноафиша России12 августа в 07:24
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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В Челябинской области раньше обычного начнут вакцинировать от гриппа

Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером была поставлена задача о более раннем старте прививочной кампании, а также особом акценте на вакцинацию детей дошкольного и школьного возраста.
U74.Ru01:44
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Массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в декабре-январе

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Интерфакс01:50

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
157

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
2

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29