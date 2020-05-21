Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин согласился направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей

Президент России Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Татьяны Голиковой направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей.
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Путин согласился направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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