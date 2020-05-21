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Фигурное катание Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.

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Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1,1K

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Гаджеты Motorola планирует сделать новый складной Razr в сентябре Новый Razr от Motorola, возрождение классического форм-фактора со складным экраном, определенно не является идеальным устройством, так как его производительность и камера ниже номинального.