Визит президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину был сокращен из-за формирования нового российского правительства. Об этом журналистам сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

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