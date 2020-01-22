Политика

РБКРБКПутин сократил визит в Израиль и Палестину

Визит президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину был сокращен из-за формирования нового российского правительства. Об этом журналистам сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
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Ушаков объяснил сокращение визита Путина в Израиль

Российская газета09:22

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

РБК09:12

Ушаков сообщил, что Путина ждет «сверхнасыщенный день» в ходе визита в Израиль и Палестину

ТАСС08:42

Путин сократил визиты в Израиль и Палестину

Газета.Ru08:44

Путин сократил визит в Израиль и Палестину до одного дня

RT на русском08:57

Путин сократил визит в Израиль из-за смены правительства

Московский Комсомолец08:41

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

РИА Новости08:32
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК 12:07
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

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Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Футбол

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру 05:54
Футбол

Влашич назвал клуб, который нужен Чалову

Влашич, выступающий за ЦСКА с 2018 года, считает, что Чалову следует сделать ставку на команду, которая играет в атакующий футбол.
ProstoProSport 11:29
Культура

Умер основатель комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс

РИА Новости 08:21
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«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix

Сериал Netflix стал самым популярным оригинальным шоу на стриминговой платформе Netflix, передает Variety.
Газета.Ru 09:57
Шоу-бизнес

Брэд Питт назвал отношения с Анджелиной Джоли сложным этапом жизни

На 26-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров Брэд Питт иронично высказался об отношениях с бывшей женой Анджелиной Джоли.
Телеканал 360° 06:07
Экономика

Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
ТАСС 10:52
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 08:33
Футбол

Воспитанник «Спартака» Бакаев объявил о переходе в «Рубин»

Газета.Ru 07:28
Политика

США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям

США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
Политика Сегодня вчера в 21:13
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Здоровье

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 17 человек

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17.
РБК 10:48
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Политика

Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
РИА Новости 11:05
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Авто

Электромобили оказались не такими неудобными, как мы думаем

Если вы думаете, покупать электромобиль или нет (а в России скоро появится собственный недорогой электромобиль Zetta) и взвешиваете все «за» и «против», то вы по адресу: Американская автомобильная ассоциация (AAA) выяснила, что думают о своих электромобилях те, кто приобрел их впервые.
Популярная механика 06:33
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Общество

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
РБК 10:51
Политика

Вероника Скворцова может покинуть пост главы Минздрава

Вероника Скворцова возглавила Минздрав в 2012 году. До этого она работала заместителем министра здравоохранения и соцразвития.
Gazeta.SPb вчера в 09:53
Спорт

Олег Матыцин назначен министром спорта РФ

Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
iReactor вчера в 12:18
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости 06:00
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Российская газета 11:07
Футбол

«Челси» не смог обыграть «Арсенал»

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