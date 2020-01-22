Президент России Владимир Путин сократил время поездки в Израиль и Палестину с двух до одного дня, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, визит сокращен в связи с ситуацией с обновлением правительства России.

Путин сократил визиты в Израиль и Палестину

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