Политика

Газета.RuГазета.RuПутин сократил визиты в Израиль и Палестину

Президент России Владимир Путин сократил время поездки в Израиль и Палестину с двух до одного дня, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, визит сокращен в связи с ситуацией с обновлением правительства России.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

Ушаков объяснил сокращение визита Путина в Израиль

Российская газета09:22

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

РБК09:12

Путин сократил визит в Израиль из-за смены правительства

Московский Комсомолец08:41

Путин сократил визиты в Израиль и Палестину

Газета.Ru08:44

Ушаков сообщил, что Путина ждет «сверхнасыщенный день» в ходе визита в Израиль и Палестину

ТАСС08:42

Путин сократил визит в Израиль и Палестину до одного дня

RT на русском08:57

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

РИА Новости08:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
Фигурное катание

Даниелян о старте на чемпионате Европы: остался должок с ЧР

РИА Новости 10:01
Происшествия

В Москве госпитализировали возможного носителя китайского коронавируса

Ранее сообщалось, что первый возможный случай заболевания коронавирусом, жертвами которого уже стали 17 человек, зафиксирован в Петербурге.
Московский Комсомолец 10:15
Спорт

Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону

РИА Новости 20 января в 05:37
Политика

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Коммерсантъ 06:23
Здоровье

Эксперт: новый коронавирус не стал сюрпризом для эпидемиологов

22.01.20 Вспышка вирусной пневмонии в Китае уже унесла жизни 9 человек, более 440 заражены.
Портал Поиск 06:48
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости 20 января в 22:10
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 20 января в 03:23
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Футбол

Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Бомбардир.ру 09:54
Футбол

Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Коммерсантъ 09:41
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
РИА Новости 09:17
Гаджеты

Последнее обновление Windows 7 содержит «прощальный баг»

Как пишет BleepingComputer со ссылкой на пользователей Reddit (1, 2) и официального форума Microsoft, после установки обновления KB4534310 и перезагрузки на рабочем столе Windows 7 пропадает пользовательское изображение — фон становится просто чёрным.
Вести.Хайтек 03:50
Политика

В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
REGNUM 00:49
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Авто

Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель.
Автоновости дня вчера в 04:22
Общество

Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе

Врач-онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус в интервью официальному сайту мэра Москвы mos.ru перечислил правила, которые позволят людям сохранить здоровье в мегаполисе.
РИА Новости 01:04
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
Известия 06:14
Происшествия

В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе

Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе с Абхазией.
Pravda.Ru 07:21
Общество

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек

Уже 17 жителей Поднебесной стали жертвами коварного коронавируса, вызывающего особо опасную форму пневмонии.
Российская газета 10:13
Игры

Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг

Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Игромания.ру 03:37
Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь

«Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.
ЭндлессГеймОвер 20 января в 03:27
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Футбол

Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»

Sportbox.RU 09:17
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 10:39
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС 10:42
Единоборства

Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отреагировал на инцидент с Александром Емельяненко, арестованного в Анапе на семь суток за хулиганство.
Чемпионат 06:26
Общество

Неизвестные украли фотографии Михаэля Шумахера и пытаются их продать

News.ru 02:56
Общество

Новый министр спорта был осужден за передачу земель

Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
ФедералПресс 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное