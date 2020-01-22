Политика
Газета.RuПутин сократил визиты в Израиль и Палестину
Президент России Владимир Путин сократил время поездки в Израиль и Палестину с двух до одного дня, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, визит сокращен в связи с ситуацией с обновлением правительства России.
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Происшествия
В Москве госпитализировали возможного носителя китайского коронавируса
Ранее сообщалось, что первый возможный случай заболевания коронавирусом, жертвами которого уже стали 17 человек, зафиксирован в Петербурге.
Спорт
Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Здоровье
Эксперт: новый коронавирус не стал сюрпризом для эпидемиологов
22.01.20 Вспышка вирусной пневмонии в Китае уже унесла жизни 9 человек, более 440 заражены.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Футбол
Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году
Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
Гаджеты
Последнее обновление Windows 7 содержит «прощальный баг»
Как пишет BleepingComputer со ссылкой на пользователей Reddit (1, 2) и официального форума Microsoft, после установки обновления KB4534310 и перезагрузки на рабочем столе Windows 7 пропадает пользовательское изображение — фон становится просто чёрным.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Авто
Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель.
Общество
Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Врач-онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус в интервью официальному сайту мэра Москвы mos.ru перечислил правила, которые позволят людям сохранить здоровье в мегаполисе.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе с Абхазией.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек
Уже 17 жителей Поднебесной стали жертвами коварного коронавируса, вызывающего особо опасную форму пневмонии.
Игры
Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг
Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь
«Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Футбол
Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Единоборства
Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отреагировал на инцидент с Александром Емельяненко, арестованного в Анапе на семь суток за хулиганство.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.