Политика

РБКРБКПутин сократил визит в Израиль и Палестину

Визит президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину был сокращен из-за формирования нового российского правительства. Об этом журналистам сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
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Визит памяти

Российская газета09:22

Путин сократил визит в Израиль из-за смены правительства

Московский Комсомолец08:41

Путин сократил визит в Израиль и Палестину до одного дня

RT на русском08:57

Путин сократил визиты в Израиль и Палестину

Газета.Ru08:44

Ушаков сообщил, что Путина ждет «сверхнасыщенный день» в ходе визита в Израиль и Палестину

ТАСС08:42

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

РБК09:12

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

РИА Новости08:32
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Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Энергетика

Топливо дорожает в оптовом сегменте

Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
Коммерсантъ вчера в 14:11
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Известия 13:52
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры.
Интерфакс 11:30
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Rambler News Service 12:35
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс вчера в 13:20
Политика

Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
ТАСС 06:32
Спорт

Ласицкене намерена судиться с руководством ВФЛА из-за Олимпиады

Газета.Ru 11:54
Происшествия

Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
REGNUM 11:04
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 14:01
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру 13:18
Фигурное катание

Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

ProstoProSport 10:38
Общество

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Экономика

Суд начал процедуру банкротства основателя «Нового потока» Мазурова

Заявление подала иностранная компания Persit Services Inc. Агентство отмечает, что суд начал наблюдение в отношении Мазурова, а также включил в реестр требований его кредиторов задолженность перед Persit Services Inc. в размере около 2,1 млрд руб. По существу дело будет рассматриваться 22 июля.
РБК 15:12
Авто

General Motors показала беспилотный шаттл Origin

Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Motor 06:00
Футбол

«Барселона» вырвала путёвку в 1/8 финала Кубка Испании на 4-й добавленной минуте

«Барселона» одолела в гостях «Ибицу» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
RT на русском 15:19
Общество

Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город

С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин.
Российская газета 14:03
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Общество

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
РБК 12:29
Политика

Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Piter.tv 05:26
Происшествия

Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай

На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Интерфакс 07:07
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
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