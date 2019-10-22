Политика
Московский КомсомолецПутин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом. "По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор", - заявил Песков.
Читать в источнике
Оценить
Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭкономика сегодня вчера в 15:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 01:00, Вашингтон
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ вчера в 16:57
Общество
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарно стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург—Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва—Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:43
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
News.ru вчера в 13:01
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
РБК 00:00
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия 21 октября в 13:00
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости 21 октября в 17:52
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Политика
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС вчера в 08:54
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Гаджеты
Samsung обещал исправить уязвимость блокировки смартфона по отпечатку
Уязвимость обнаружена жительницей Великобритании, муж которой по ее просьбе сумел разблокировать смартфон со включенной функцией защиты по отпечатку пальца.
Профиль 20 октября в 04:15
Космос
Для космических туристов в России построят специальный корабль
Аргументы и Факты 00:38
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Армия и оружие
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости вчера в 15:57
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
REGNUM вчера в 06:13
Политика
Кремль объяснил сложности с подготовкой саммита «нормандской четверки»
Конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, поскольку запросы «одной из сторон» постоянно меняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 06:12
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Технологии
«Лаборатория Касперского» поможет ловить дроны
Программа не будет вредить самим дронам, уверяют в «Лаборатории Касперского».
Ведомости 21 октября в 05:01
Армия и оружие
В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX
DARPA называет реализуемый проект HTX.
Военное обозрение вчера в 23:51
Армия и оружие
Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»
Life.ru вчера в 19:24
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.
REGNUM вчера в 23:18
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Газета.Ru 20 октября в 10:54
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована в Москве
Известная российская актриса Валентина Талызина экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.
Дни24 21 октября в 02:07